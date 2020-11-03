3 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 3 ноября? День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины. Иларионов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 ноября.

3 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День ракетных войск и артиллерии Украины профессиональный праздник войск, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ежегодно отмечается 3 ноября с 1997 года.

профессиональный праздник войск, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ежегодно отмечается 3 ноября с 1997 года. День инженерных войск Украины – еще один воинский профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск был утвержден президентским указом в 1999 году в честь заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

– еще один воинский профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск был утвержден президентским указом в 1999 году в честь заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. День культуры в Японии или День празднования Мейдзии – этот государственный праздник установлен в 1927 году в честь дня рождения императора Мейдзи, японского правителя-реформатора.

или День празднования Мейдзии – этот государственный праздник установлен в 1927 году в честь дня рождения императора Мейдзи, японского правителя-реформатора. День провозглашения независимости Панамы – в 1903 году Панама отделилась от Колумбии. Эта дата стала национальным праздником – Днем провозглашения независимости (Independence Day from Colombia) и Днем отделения (Separation Day).

Какой сегодня праздник

3 ноября православная церковь чтит день памяти преподобного Илариона Великого, перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Илариона Псковоозерського, Гдовского, преподобного Феофила и Иакова Омуцких, мучеников Дасия, Гая и Зотика

В народе 3 ноября отмечался Иларионов день. По приметам, именно с Иларионова дня начинает мести пороша, а по ночам часто случаются заморозки и снег. А вот днем на солнце такой снег тает, образуя слякоть и грязь на дороге.

Приметы на 3 ноября

Первая пороша – не путь.

Если снег падает на сырую землю и не тает – весной рано зацветут подснежники.

Если снег выпал на мерзлую почву – к хорошему урожаю хлеба.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1906 – на Международной Радиотелеграфной Конвенции в Берлине установлен сигнал SOS – единый сигнал бедствия для радиосвязи на море.

1907 – во Франции совершил полет первый в мире вертолет.

1918 – Народное вече в Черновцах приняло решение о присоединении Северной Буковины к Украине.

1941 – в ходе Второй мировой войны в Киеве фашистскими захватчиками взорваны Успенский собор Киево-Печерской лавры и другие здания.

1943 – в ходе Битвы за Днепр началась Киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.

1957 – СССР запустил космический аппарат "Спутник-2" с первым животным, выведенным на орбиту Земли – собакой Лайкой.

Кто родился 3 ноября

1882 – Якуб Колас, белорусский советский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель.

1887 – Самуил Маршак, русский советский поэт, переводчик, литературный критик.

1900 – Адольф Дасслер, немецкий предприниматель, основатель компании Adidas.

1927 – Збигнев Цибульский, польский актер театра и кино, национальный герой Польши.

1949 – Александр Градский, российский певец, поэт, композитор.

1952 – Александр Подервянский, украинский художник, писатель-сатирик.

1957 – Дольф Лундгрен, шведский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер.

1969 – Роберт Майлз, итальянский диджей, композитор, родоначальник жанра дрим-хаус.

1973 – Мик Томсон, гитарист американской группы Slipknot.

1981 – Диего Лопес, испанский футбольный вратарь.

1995 – Кендалл Дженнер, американская супермодель, участница "Семейства Кардашьян".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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