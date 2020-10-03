3 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 октября в истории

Какой сегодня праздник, 3 октября? Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, День германского единства. Евстафия Плакиды – в православном календаре. Астафий Ветряк – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 октября.

3 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день стомированных больных (World Ostomy Day) отмечается ежегодно в первую субботу октября с 1993 года под эгидой ООН с целью привлечения внимания общества к медико-социальным проблемам и реабилитации данных пациентов.

отмечается ежегодно в первую субботу октября с 1993 года под эгидой ООН с целью привлечения внимания общества к медико-социальным проблемам и реабилитации данных пациентов. Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day) – это неофициальный праздник любителей "тихой охоты".

– это неофициальный праздник любителей "тихой охоты". Всемирный день трезвости (World Temperance Day) во многих странах отмечается в этот день в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством.

во многих странах отмечается в этот день в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством. День германского единства (Tag der Deutschen Einheit) – национальный праздник Германии, который отмечается с 1990 года в честь объединения двух стран и вхождения ГДР в состав ФРГ.

– национальный праздник Германии, который отмечается с 1990 года в честь объединения двух стран и вхождения ГДР в состав ФРГ. День образования государства празднует Республика Корея.

празднует Республика Корея. День независимости отмечает Ирак.

Какой сегодня праздник

3 октября православная церковь почитает день памяти великомученика Евстафия Плакиды, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора, собор Брянских святых.

В народе 3 октября почитается Астафий Ветряк. В этот день отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках.

Приметы на 3 октября

северный ветер – к стуже;

ветер с юга – к теплу;

западный ветер нагоняет дождь;

ветер с востока – к ясной погоде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1925 – открыт Харьковский государственный театр оперы и балета.

1945 – образована Всемирная федерация профсоюзов.

1952 – Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1952 – в Лос-Анджелесе состоялась первая запись видеоизображения на магнитную ленту.

1973 – в Киеве открыт памятник Лесе Украинке.

Кто родился 3 октября

1852 – Кириак Костанди, украинский художник-передвижник.

1867 – Пьер Боннар, французский художник-импрессионист.

1895 – Сергей Есенин, русский поэт.

1897 – Луи Арагон, французский поэт, основоположник сюрреализма.

1935 – Армен Джигарханян, актер театра и кино, режиссер.

1984 – Эшли Николь Симпсон, американская актриса, поп-певица, танцовщица.

1988 – Алисия Викандер, шведская актриса, танцовщица, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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