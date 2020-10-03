3 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 октября в истории
Какой сегодня праздник, 3 октября? Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, День германского единства. Евстафия Плакиды – в православном календаре. Астафий Ветряк – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 октября.
- Всемирный день стомированных больных (World Ostomy Day) отмечается ежегодно в первую субботу октября с 1993 года под эгидой ООН с целью привлечения внимания общества к медико-социальным проблемам и реабилитации данных пациентов.
- Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day) – это неофициальный праздник любителей "тихой охоты".
- Всемирный день трезвости (World Temperance Day) во многих странах отмечается в этот день в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством.
- День германского единства (Tag der Deutschen Einheit) – национальный праздник Германии, который отмечается с 1990 года в честь объединения двух стран и вхождения ГДР в состав ФРГ.
- День образования государства празднует Республика Корея.
- День независимости отмечает Ирак.
3 октября православная церковь почитает день памяти великомученика Евстафия Плакиды, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора, собор Брянских святых.
В народе 3 октября почитается Астафий Ветряк. В этот день отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках.
Приметы на 3 октября
- северный ветер – к стуже;
- ветер с юга – к теплу;
- западный ветер нагоняет дождь;
- ветер с востока – к ясной погоде.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1925 – открыт Харьковский государственный театр оперы и балета.
- 1945 – образована Всемирная федерация профсоюзов.
- 1952 – Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.
- 1952 – в Лос-Анджелесе состоялась первая запись видеоизображения на магнитную ленту.
- 1973 – в Киеве открыт памятник Лесе Украинке.
- 1852 – Кириак Костанди, украинский художник-передвижник.
- 1867 – Пьер Боннар, французский художник-импрессионист.
- 1895 – Сергей Есенин, русский поэт.
- 1897 – Луи Арагон, французский поэт, основоположник сюрреализма.
- 1935 – Армен Джигарханян, актер театра и кино, режиссер.
- 1984 – Эшли Николь Симпсон, американская актриса, поп-певица, танцовщица.
- 1988 – Алисия Викандер, шведская актриса, танцовщица, продюсер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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