3 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 3 сентября? День флага – в Австралии, День независимости – в Катаре, День Победы – в КНР, День движения за независимость – в Тунисе. День апостола от 70-ти Фаддея, празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Фаддей Проповедник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Марфа, Павел.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 сентября.
- День флага празднуется в Австралии.
- День независимости отмечается в Катаре.
- День Победы над Японией – в КНР.
- День движения за независимость празднует Тунис.
- День торгового флота отмечает Канада.
- День Национальной армии чествует Молдавия.
3 сентября православная церковь чтит память апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской. Проводится празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.
В народе 3 сентября почитается Фаддей Проповедник. В этот день убирали и сушили лен.
Приметы на 3 сентября
- если на Фаддея ясно и солнечно, теплая погода продержится еще месяц;
- какова погода на Фаддея, такая еще месяц будет;
- собранный лен нужно разложить на лугу, чтоб улежался;
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1838 – в Киеве основан Институт благородных девиц.
- 1914 – день рождения женского бюстгальтера.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили еврейские гетто в Кожан-Городке и Лахве.
- 1945 – день победы СССР над милитаристской Японией.
- 1973 – в Киеве установлен памятник Лесе Украинке.
- 1993 – в Крыму президентами России и Украины подписаны Массандровские сделки об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота.
- 1856 – Луис Салливан, американский архитектор, создавший первые небоскребы.
- 1875 – Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор, основатель одноименной компании.
- 1941 – Сергей Довлатов, русский писатель, прозаик, журналист.
- 1942 – Константин Васильев, русский художник, писавший на былинно-мифологические темы.
- 1946 – Юрий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино.
- 1955 – Стив Джонс, английский музыкант, основатель группы Sex Pistols.
- 1965 – Чарли Шин, американский киноактер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное