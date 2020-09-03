3 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 3 сентября? День флага – в Австралии, День независимости – в Катаре, День Победы – в КНР, День движения за независимость – в Тунисе. День апостола от 70-ти Фаддея, празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Фаддей Проповедник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Марфа, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 сентября.

3 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День флага празднуется в Австралии.

празднуется в Австралии. День независимости отмечается в Катаре.

отмечается в Катаре. День Победы над Японией – в КНР.

– в КНР. День движения за независимость празднует Тунис.

празднует Тунис. День торгового флота отмечает Канада.

отмечает Канада. День Национальной армии чествует Молдавия.

Какой сегодня праздник

3 сентября православная церковь чтит память апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской. Проводится празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

В народе 3 сентября почитается Фаддей Проповедник. В этот день убирали и сушили лен.

Приметы на 3 сентября

если на Фаддея ясно и солнечно, теплая погода продержится еще месяц;

какова погода на Фаддея, такая еще месяц будет;

собранный лен нужно разложить на лугу, чтоб улежался;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1838 – в Киеве основан Институт благородных девиц.

1914 – день рождения женского бюстгальтера.

1942 – в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили еврейские гетто в Кожан-Городке и Лахве.

1945 – день победы СССР над милитаристской Японией.

1973 – в Киеве установлен памятник Лесе Украинке.

1993 – в Крыму президентами России и Украины подписаны Массандровские сделки об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота.

Кто родился 3 сентября

1856 – Луис Салливан, американский архитектор, создавший первые небоскребы.

1875 – Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор, основатель одноименной компании.

1941 – Сергей Довлатов, русский писатель, прозаик, журналист.

1942 – Константин Васильев, русский художник, писавший на былинно-мифологические темы.

1946 – Юрий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино.

1955 – Стив Джонс, английский музыкант, основатель группы Sex Pistols.

1965 – Чарли Шин, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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