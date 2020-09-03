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3 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 3 сентября? День флага – в Австралии, День независимости – в Катаре, День Победы – в КНР, День движения за независимость – в Тунисе. День апостола от 70-ти Фаддея, празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Фаддей Проповедник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Марфа, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 сентября.

3 сентября: какой сегодня праздник
3 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День флага празднуется в Австралии.
  • День независимости отмечается в Катаре.
  • День Победы над Японией – в КНР.
  • День движения за независимость празднует Тунис.
  • День торгового флота отмечает Канада.
  • День Национальной армии чествует Молдавия.

Какой сегодня праздник

3 сентября православная церковь чтит память апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской. Проводится празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

В народе 3 сентября почитается Фаддей Проповедник. В этот день убирали и сушили лен.

Приметы на 3 сентября

  • если на Фаддея ясно и солнечно, теплая погода продержится еще месяц;
  • какова погода на Фаддея, такая еще месяц будет;
  • собранный лен нужно разложить на лугу, чтоб улежался;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1838 – в Киеве основан Институт благородных девиц.
  • 1914 – день рождения женского бюстгальтера.

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  • 1942 – в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили еврейские гетто в Кожан-Городке и Лахве.
  • 1945 – день победы СССР над милитаристской Японией.
  • 1973 – в Киеве установлен памятник Лесе Украинке.
  • 1993 – в Крыму президентами России и Украины подписаны Массандровские сделки об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота.

Кто родился 3 сентября

  • 1856 – Луис Салливан, американский архитектор, создавший первые небоскребы.
  • 1875 – Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор, основатель одноименной компании.
  • 1941 – Сергей Довлатов, русский писатель, прозаик, журналист.
  • 1942 – Константин Васильев, русский художник, писавший на былинно-мифологические темы.
  • 1946 – Юрий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино.
  • 1955 – Стив Джонс, английский музыкант, основатель группы Sex Pistols.
  • 1965 – Чарли Шин, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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