30 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 октября в истории

Какой сегодня праздник, 30 октября? День тренера Украины, День Франкенштейна. Осия Колесник – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 октября.

30 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День тренера Украины – неофициальный праздник спортивных тренеров, который впервые был проведен в 1999 году представителями Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

– неофициальный праздник спортивных тренеров, который впервые был проведен в 1999 году представителями Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины. День Франкенштейна – почитатели таланта английской писательницы Мэри Шелли чествуют главного героя ее известного романа.

– почитатели таланта английской писательницы Мэри Шелли чествуют главного героя ее известного романа. День учителя празднуется в Австралии.

празднуется в Австралии. День штата Невада в США – ежегодно национальный праздник отмечается в последнюю пятницу октября.

Какой сегодня праздник

30 октября православная церковь чтит день памяти пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского, преподобного Антония Леохновского, Новгородского, мучеников, бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия, перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Проводится празднование икон Божией Матери, именуемой "Прежде Рождества и по Рождестве Дева" и "Избавительница".

В народе 30 октября почитался Осия Колесник. В этот день крестьяне уделяли особое внимание телегам и колесам. Их снимали с осей, проверяли на исправность, чинили, а после этого телеги можно было отправлять в сараи до весны. Если уже устанавливался снежный путь, то вместо телег доставали сани. По последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо – на будущий год уродится много хлеба и овощей.

Приметы на 30 октября

на Осия колесо с осью расстаются до самой весны;

если колеса не скрипят и едут тихо, следующий год будет урожайным;

плачет октябрь холодными слезами.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1888 – Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

1918 – капитуляция Османской империи в Первой мировой войне.

1938 – на американской радиостанции CBS состоялась трансляция фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".

1961 – СССР произвел взрыв самой мощной в мировой истории водородной бомбы "Царь-бомбы".

1967 – СССР впервые произведена автоматическая стыковка кораблей в космосе.

Кто родился 30 октября

1632 – Кристофер Рен, английский архитектор, математик и астроном.

1741 – Ангелика Кауфман, немецкая художница, график.

1937 – Клод Лелуш, французский актер, кинорежиссер, сценарист, оператор, продюсер.

1960 – Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер.

1981 – Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Дональда Трампа.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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