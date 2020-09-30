Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 30 сентября? День усыновления в Украине, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – в православном календаре. Вселенские бабьи именины – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 сентября.

30 сентября: какой сегодня праздник
30 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День усыновления в Украине отмечается в последний день сентября с 2009 года и приурочен к церковному празднику Веры, Надежды, Любови и Софии.
  • Всеукраинский день библиотек празднуется с 1998 года с целью повышение роли библиотек в жизни общества.
  • Международный день переводчика (International Translation Day) – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается во многих странах 30 сентября с 2017 года под эгидой ООН.
  • День работников органов юстиции ежегодно в этот день отмечается в Казахстане начиная с 2012 года.
  • День работников органов национальной безопасности празднует Туркменистан с 1991 года в честь создания органов национальной безопасности Республики.

Какой сегодня праздник

30 сентября православная церковь почитает день памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в честь истинных христианок, которые приняли казнь за веру в Господа. Также проводится празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.

В народе 30 сентября празднуются Вселенские бабьи именины в память святых Веры, Надежды, Любови и Софии. С этим праздником поздравляли всех женщин. Существовал интересный обычай: женщинам следовало поплакаться на свою судьбу, а уже затем приступать к приготовлению праздничных пирогов.

Приметы на 30 сентября

  • люди подметили, что в этот день обычно стоит хорошая погода;
  • если в этот день журавли улетают на юг, то на Покров будет мороз;
  • если женщина поплачет на Бабьи именины, то злая судьба обойдет ее стороной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1452 – первый типограф Европы Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу – Библию.
  • 1809 – в США подписан договор с индейцами, которые уступали 3 млн акров своей земли американцам.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

  • 1882 – в американском Эпплтоне на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция.
  • 1902 – запатентован искусственный шелк – вискоза.
  • 1928 – английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении пенициллина.
  • 1929 – английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны немецкими захватчиками начата операция "Тайфун", а также уничтожено еврейское гетто в Островно.

Кто родился 30 сентября

  • 1841 – Михаил Драгоманов, украинский историк, публицист, общественный деятель.
  • 1891 – Отто Шмидт, советский писатель, математик, астроном, геофизик, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.
  • 1900 – Николай Парийский, советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.
  • 1925 – Вера Васильева, советская актриса театра и кино.
  • 1961 – Эрик Штольц, американский киноактер.
  • 1964 – Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.
  • 1975 – Марион Котийяр, французская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть

Популярные статьи

Вчера, 15:56Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Вчера, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Вчера, 09:00Актуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

28 сентябряШоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

28 сентябряFun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

28 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

28 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять