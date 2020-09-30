30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 30 сентября? День усыновления в Украине, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – в православном календаре. Вселенские бабьи именины – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 сентября.
- День усыновления в Украине отмечается в последний день сентября с 2009 года и приурочен к церковному празднику Веры, Надежды, Любови и Софии.
- Всеукраинский день библиотек празднуется с 1998 года с целью повышение роли библиотек в жизни общества.
- Международный день переводчика (International Translation Day) – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается во многих странах 30 сентября с 2017 года под эгидой ООН.
- День работников органов юстиции ежегодно в этот день отмечается в Казахстане начиная с 2012 года.
- День работников органов национальной безопасности празднует Туркменистан с 1991 года в честь создания органов национальной безопасности Республики.
30 сентября православная церковь почитает день памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в честь истинных христианок, которые приняли казнь за веру в Господа. Также проводится празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.
В народе 30 сентября празднуются Вселенские бабьи именины в память святых Веры, Надежды, Любови и Софии. С этим праздником поздравляли всех женщин. Существовал интересный обычай: женщинам следовало поплакаться на свою судьбу, а уже затем приступать к приготовлению праздничных пирогов.
Приметы на 30 сентября
- люди подметили, что в этот день обычно стоит хорошая погода;
- если в этот день журавли улетают на юг, то на Покров будет мороз;
- если женщина поплачет на Бабьи именины, то злая судьба обойдет ее стороной.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1452 – первый типограф Европы Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу – Библию.
- 1809 – в США подписан договор с индейцами, которые уступали 3 млн акров своей земли американцам.
- 1882 – в американском Эпплтоне на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция.
- 1902 – запатентован искусственный шелк – вискоза.
- 1928 – английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении пенициллина.
- 1929 – английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.
- 1941 – в ходе Второй мировой войны немецкими захватчиками начата операция "Тайфун", а также уничтожено еврейское гетто в Островно.
- 1841 – Михаил Драгоманов, украинский историк, публицист, общественный деятель.
- 1891 – Отто Шмидт, советский писатель, математик, астроном, геофизик, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.
- 1900 – Николай Парийский, советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.
- 1925 – Вера Васильева, советская актриса театра и кино.
- 1961 – Эрик Штольц, американский киноактер.
- 1964 – Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.
- 1975 – Марион Котийяр, французская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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