30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 30 сентября? День усыновления в Украине, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – в православном календаре. Вселенские бабьи именины – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 сентября.

30 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День усыновления в Украине отмечается в последний день сентября с 2009 года и приурочен к церковному празднику Веры, Надежды, Любови и Софии.

в Украине отмечается в последний день сентября с 2009 года и приурочен к церковному празднику Веры, Надежды, Любови и Софии. Всеукраинский день библиотек празднуется с 1998 года с целью повышение роли библиотек в жизни общества.

празднуется с 1998 года с целью повышение роли библиотек в жизни общества. Международный день переводчика (International Translation Day) – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается во многих странах 30 сентября с 2017 года под эгидой ООН.

– профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается во многих странах 30 сентября с 2017 года под эгидой ООН. День работников органов юстиции ежегодно в этот день отмечается в Казахстане начиная с 2012 года.

ежегодно в этот день отмечается в Казахстане начиная с 2012 года. День работников органов национальной безопасности празднует Туркменистан с 1991 года в честь создания органов национальной безопасности Республики.

Какой сегодня праздник

30 сентября православная церковь почитает день памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в честь истинных христианок, которые приняли казнь за веру в Господа. Также проводится празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.

В народе 30 сентября празднуются Вселенские бабьи именины в память святых Веры, Надежды, Любови и Софии. С этим праздником поздравляли всех женщин. Существовал интересный обычай: женщинам следовало поплакаться на свою судьбу, а уже затем приступать к приготовлению праздничных пирогов.

Приметы на 30 сентября

люди подметили, что в этот день обычно стоит хорошая погода;

если в этот день журавли улетают на юг, то на Покров будет мороз;

если женщина поплачет на Бабьи именины, то злая судьба обойдет ее стороной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1452 – первый типограф Европы Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу – Библию.

1809 – в США подписан договор с индейцами, которые уступали 3 млн акров своей земли американцам.

1882 – в американском Эпплтоне на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция.

1902 – запатентован искусственный шелк – вискоза.

1928 – английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении пенициллина.

1929 – английская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

1941 – в ходе Второй мировой войны немецкими захватчиками начата операция "Тайфун", а также уничтожено еврейское гетто в Островно.

Кто родился 30 сентября

1841 – Михаил Драгоманов, украинский историк, публицист, общественный деятель.

1891 – Отто Шмидт, советский писатель, математик, астроном, геофизик, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.

1900 – Николай Парийский, советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.

1925 – Вера Васильева, советская актриса театра и кино.

1961 – Эрик Штольц, американский киноактер.

1964 – Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.

1975 – Марион Котийяр, французская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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