31 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 октября в истории

Какой сегодня праздник, 31 октября? Хэллоуин, Международный день Черного моря, Международный день экономии. День апостола и евангелиста Луки – в православном календаре. Луков день – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 октября.

31 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Хэллоуин (Halloween) – международный праздник в канун Дня всех святых, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, посвященный отпугиванию нечистой силы и сопровождаемый многими интересными обрядами, традициями и символами.

Международный день Черного моря (International Black Sea Day) – экологический праздник, установленный в честь подписания причерноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря.

– экологический праздник, установленный в честь подписания причерноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря. Международный день экономии (International Saving Day) был учрежден под эгидой ООН в 1989 году в честь проведенного 29 странами в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.п.

был учрежден под эгидой ООН в 1989 году в честь проведенного 29 странами в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.п. Всемирный день городов (World Cities Day) отмечается ежегодно, начиная с 2014 года, под эгидой ООН с целью привлечения внимания общества к проблемам мировой урбанизации.

Какой сегодня праздник

31 октября православная церковь чтит день памяти апостола и евангелиста Луки, мученика Марина Аназаровского, преподобного Иулиана Персиянина, обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

У славян 31 октября отмечался Луков день. Святого Луку в народе почитали как покровителя живописцев, в частности – иконописцев. Также Лука считался врачевателем. А созвучное растение – лук, издавна наделялось целебными свойствами от многих недугов. В Луков день устраивались луковые базары, а также готовили блюда с луком.

Приметы на 31 октября

лук – лекарство от семи недуг;

лук да баня все исправят;

кто ест лук, тот избавлен от мук;

если листья с вишни еще не опали – снег еще не скоро упадет.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1892 – опубликована книга Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса".

1941 – на горе Рашмор завершено сооружение национального мемориала США четырех президентов.

1961 – начала действовать Приднепровская ГРЭС – крупнейшая в СССР тепловая электростанция.

1973 – собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.

1995 – Украина завершила выполнение условий договора о вооружении, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.

1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон о присоединении к Уставу Совета Европы.

2018 — в Индии открыта Статуя Единства – самая высокая статуя на планете, памятник в честь Валлабхаи Пателя, высотой 240 м.

Кто родился 31 октября

1451 – Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший Америку.

1815 — Карл Вейерштрасс, немецкий математик, академик, "отец" современного анализа.

1922 – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, режиссер.

1930 – Майкл Коллинз, американский летчик-испытатель, астронавт, член экипажа "Аполлона-11".

1950 – Джон Кэнди, канадский комедийный актер, сценарист, продюсер.

1950 – Хадид Заха, ирако-британская архитектор, дизайнер, представительница деконструктивизма.

1981 – Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы Pianoбой.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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