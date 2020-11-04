4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 4 ноября? День железнодорожника Украины. Казанская икона Божией Матери – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 ноября.

4 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День железнодорожника Украины установлен президентским указом в 2002 году в честь прибытия в 1861 году во Львов первого поезда на территорию современной Украины.

установлен президентским указом в 2002 году в честь прибытия в 1861 году во Львов первого поезда на территорию современной Украины. День работников таможенных органов празднует Туркменистан с 2017 года в соответствии с президентским указом в честь создания в 1991 году Государственной таможенной службы.

празднует Туркменистан с 2017 года в соответствии с президентским указом в честь создания в 1991 году Государственной таможенной службы. День национального единства и Вооруженных Сил в Италии установлен в 1922 году в честь Годовщины победы в Первой мировой войне в 1918 году.

Какой сегодня праздник

3 ноября православная церковь проводит празднование Казанской иконы Божией Матери и Андрониковский иконы Божией Матери. Также сегодня день памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, Семь отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, и женщин Анны, Елизаветы, Феодоры и Гликерии.

В народе 4 ноября праздновалась Казанская осенняя, бабья заступница. Чудотворная Казанская икона Божией Матери почиталась как одна из самых значимых икон в православной церкви. А сам день считался рубежом между осенью и зимой. В день Казанской следили за погодой, чтобы предсказать, какая будет зима, а также старались приурочить свадьбы, потому что они были счастливыми, а семьи – крепкими. Незамужние девушки в березовых листьях, тронутых инеем, старались рассмотреть суженого.

Приметы на 4 ноября

с Казанской мороз не велик, да стоять не велит;

до Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень;

если осенью собрали богатый урожай, то зима будет суровой;

если на Казанскую идет дождь – зима не за горами;

если день начался с тумана – будет оттепель.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1493 — экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

1708 — украинский гетман Иван Мазепа объявил о расторжении союза с Петром I и переходе на сторону Шведской империи.

1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.

1890 — в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога – метро.

1922 — в Египте обнаружена гробница фараона Тутанхамона.

1946 – в Париже образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

1950 — в Риме принята Европейская конвенция по правам человека.

Кто родился 4 ноября

1575 – Гвидо Рени, итальянский живописец.

1910 – Семен Ластович, украинский кобзарь, автор труда по истории и изготовление бандуры.

1956 – Игорь Тальков, советский рок-музыкант, певец, поэт, автор-исполнитель.

1965 – Уэйн Статик, вокалист, гитарист, клавишник американской рок-группы Static-X.

1969 – Мэттью Макконахи, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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