Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

4 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 октября в истории

Какой сегодня праздник, 4 октября?День учителя Украины (День работников образования), Всемирный день животных, Всемирная неделя космоса, День территориальной обороны Украины. День апостола от 70-ти Кондрата – в православном календаре. Кондрат и Инат – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин, Петр.

Читайте также:
День учителя-2020: яркие картинки и лучшие поздравления

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 октября.

4 октября: какой сегодня праздник
4 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День учителя Украины или День работников образования – профессиональный праздник всех педагогов, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Также в этот день педагогов чествуют в Беларуси, Киргизстане, Казахстане, Латвии.
  • Всемирный день животных (World Animal Day) учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в день памяти католического святого покровителя животных Франциска Ассизского с целью обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты.
  • Всемирная неделя космоса (World Space Week) проводится ежегодно с 1999 года в период с 4 по 10 октября под эгидой ООН в честь космической науки и техники и приурочена к запуску СССР в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли.
  • День территориальной обороны Украины – новый праздник, установленный президентом Украины в 2020 году, с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

Какой сегодня праздник

4 октября православная церковь почитает день памяти апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея, обретение мощей святого Димитрия Ростовского.

В народе 4 октября почитаются Кондрат и Инат. Этот день считался днем плодородия и земледелия. На Кондрата и Ината обязательно полагалось работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом.

Приметы на 4 октября

  • погода на Игната продержится еще месяц;
  • если погода ясная и ветер с северо-востока – к суровой зиме;
  • на Кондрата и Ината нельзя сидеть без дела, чтобы богатство не прошло мимо.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1535 – напечатана первая англоязычная Библия.
  • 1582 – Папа римский Григорий XIII ввёл григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1675 – голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
  • 1800 – в Луганске начала работу первая доменная печь.
  • 1812 – заложен Никитский ботанический сад в Крыму.
  • 1911 – в Лондоне запущен первый эскалатор.
  • 1957 – в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли.

Кто родился 4 октября

  • 1657 – Франческо Солимена, итальянский художник, один из крупнейших представителей неаполитанской школы живописи.
  • 1720 – Джованни Баттиста Пиранези, итальянский археолог, архитектор, художник-график.
  • 1814 – Жан Милле, французский художник.
  • 1959 – Крис Лоу, британский музыкант, клавишник дуэта Pet Shop Boys.
  • 1968 – Нана Кикнадзе, грузинская актриса театра и кино, продюсер, модель, телеведущая.
  • 1976 – Алисия Сильверстоун, американская актриса и фотомодель.
  • 1989 – Дакота Джонсон, американская актриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда празднуем День учителя-2020 в Украине Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Как переносятся рабочие дни в 2021 году в Украине: новый график Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 3 октября: у Близнецов может возникнуть недопонимание на работе, а Рака ждет интересная встреча

2 октябряШоу-бизнес

Она снова это сделала: Даша Астафьева показала бэкстейдж с откровенной фотосессии

2 октябряСтиль

На стиле даже дома: Кейт Миддлтон повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana

2 октябряШоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

2 октябряFun

Мужчина нашел старую книгу о Гарри Поттере. Теперь он может стать миллионером (фото)

2 октябряШоу-бизнес

Ольга Горбачева о первой брачной ночи: "Если бы я тогда знала, что знаю сейчас, мы бы не развелись"

2 октябряEvents

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

2 октябряFun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

2 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 октября: Ракам необходима прогулка, а Львам – приятная компания

1 октябряПсихология

Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние

1 октябряШоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

1 октябряШоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

1 октябряШоу-бизнес

Кухар после недавней ссоры с Фреймут: "Мы дружим уже пять лет"

1 октябряFun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

1 октябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

1 октябряFun

Смельчак нырнул к "неопасной" акуле, но его встретил другой хищник: видео

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Панеттьери поделилась трогательным снимком Кличко с дочкой
Панеттьери поделилась трогательным снимком Кличко с дочкой
Ведьма или просто гены такие: чем питается Кейт Миддлтон
Ведьма или просто гены такие: чем питается Кейт Миддлтон

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять