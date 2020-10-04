4 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 октября в истории

Какой сегодня праздник, 4 октября?День учителя Украины (День работников образования), Всемирный день животных, Всемирная неделя космоса, День территориальной обороны Украины. День апостола от 70-ти Кондрата – в православном календаре. Кондрат и Инат – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 октября.

4 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День учителя Украины или День работников образования – профессиональный праздник всех педагогов, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Также в этот день педагогов чествуют в Беларуси, Киргизстане, Казахстане, Латвии.

– профессиональный праздник всех педагогов, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Также в этот день педагогов чествуют в Беларуси, Киргизстане, Казахстане, Латвии. Всемирный день животных (World Animal Day) учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в день памяти католического святого покровителя животных Франциска Ассизского с целью обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты.

учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в день памяти католического святого покровителя животных Франциска Ассизского с целью обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты. Всемирная неделя космоса (World Space Week) проводится ежегодно с 1999 года в период с 4 по 10 октября под эгидой ООН в честь космической науки и техники и приурочена к запуску СССР в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли.

проводится ежегодно с 1999 года в период с 4 по 10 октября под эгидой ООН в честь космической науки и техники и приурочена к запуску СССР в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли. День территориальной обороны Украины – новый праздник, установленный президентом Украины в 2020 году, с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

Какой сегодня праздник

4 октября православная церковь почитает день памяти апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея, обретение мощей святого Димитрия Ростовского.

В народе 4 октября почитаются Кондрат и Инат. Этот день считался днем плодородия и земледелия. На Кондрата и Ината обязательно полагалось работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом.

Приметы на 4 октября

погода на Игната продержится еще месяц;

если погода ясная и ветер с северо-востока – к суровой зиме;

на Кондрата и Ината нельзя сидеть без дела, чтобы богатство не прошло мимо.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1535 – напечатана первая англоязычная Библия.

1582 – Папа римский Григорий XIII ввёл григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября.

1675 – голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1800 – в Луганске начала работу первая доменная печь.

1812 – заложен Никитский ботанический сад в Крыму.

1911 – в Лондоне запущен первый эскалатор.

1957 – в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли.

Кто родился 4 октября

1657 – Франческо Солимена, итальянский художник, один из крупнейших представителей неаполитанской школы живописи.

1720 – Джованни Баттиста Пиранези, итальянский археолог, архитектор, художник-график.

1814 – Жан Милле, французский художник.

1959 – Крис Лоу, британский музыкант, клавишник дуэта Pet Shop Boys.

1968 – Нана Кикнадзе, грузинская актриса театра и кино, продюсер, модель, телеведущая.

1976 – Алисия Сильверстоун, американская актриса и фотомодель.

1989 – Дакота Джонсон, американская актриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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