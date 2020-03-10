40 святых 2020: дата, история и значение праздника

Узнайте, когда праздник 40 святых в 2020 году, и какие интересные приметы у этого дня

В марте христианская церковь отмечает один из наиболее почитаемых праздников – 40 святых. Этот день посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников. В народе же в этот день отмечается праздник Сороки. Какого числа праздник 40 мучеников, какова его история и значение, узнайте в нашей статье.

Сорок святых 2020 – праздник Фото: Pexels

Какого числа 40 святых в 2020 году

Ежегодно 22 марта православная церковь отмечает день 40 святых. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье, выходной день.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Значение дня 40 святых

Сорок святых – праздник, который, как и многие другие значимые церковные даты, имеет далеко не радостные предпосылки. Он посвящен памяти 40 воинам римского легиона, погибшим мученической смертью в 320 году у города Севастии во имя христианской веры.

Память сорока мучеников почитается в православной и католической церкви, а также в древневосточных и некоторых протестантских церквях. В этот день ослабляется Великий пост.

Сорока Севастийским мученикам молятся о скорейшем возвращении супругов с дальней и долгой поездки.

История дня 40 святых

События, которым посвящен праздник 40 святых, свершились в начале IV века, в 320 году, в турецком городе Севастии, во времена правления римского императора Флавия Лициния, который славился своей жадностью и жестоким гонением христианства.

Сорок воинов-христиан родом из Каппадокии состояли на служении в дружине императора Лициния. Они отказались приносить жертву языческим богам, за что Лициний, решивший очистить свое войско от христиан, предал их жестоким пыткам.

Воинов заточали в темницу, накладывали оковы, били камнями. Затем их раздели и отправили на целую ночь в ледяную воду Севастийского озера. Но никакие пытки не заставили мужчин отречься от своей веры. Лишь один из воинов утром бросился в натопленную баню, но тут же пал замертво.

Однако число воинов все равно осталось сорок. Видя стойкость христиан, римский воин Аглай решил к ним присоединиться и также вошел в ледяную воду. Измученных воинов казнили, переломав им ноги, затем сожгли на костре, а останки выбросили в воду.

Спустя три дня сорок Севастийских мучеников явились во сне епископу Петру и повелели похоронить их по христианскому обычаю, что и было выполнено.

В день их кончины православная церковь чтит память 40 святых. Имена Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

40 святых мучеников: приметы дня

Из-за созвучия слов в народе на Сорок Святых издавна отмечался праздник Сороки, которую называли именинницей. Считалось, что в этот день сорока кладет на свое гнездо сорок прутиков. Также по народным приметам, с юга прилетает сорок жаворонков и другие птицы.

Праздник 40 святых по времени близок ко дню весеннего равноденствия, который в 2020 году выпадает на 20 марта. В этот период зима встречается с весной, происходит поворот на лето.

В день сорока святых мучеников хозяйки пекли сорок булочек в форме птичек и раздавали их детям, чтобы зазвать скорый приход весны и привлечь жаворонков, которые на своих крыльях приносят тепло.

Во многих регионах на 40 святых дни призывали весну обрядовыми песнями-веснянками.

По приметам, если где-то в хозяйстве есть гнездо ласточки, то здесь пребудет благополучие и счастье.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты будут в марте 2020-го.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться