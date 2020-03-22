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40 святых-2020: интересные ритуалы и гадания

Наши предки в этот день своими обрядами пытались ускорить приход весны и прогнать прочь холодную зиму

Елена Кузьмич
Сегодня, 07:35

22 марта православные христиане почитают 40 Севастийских мучеников. Это воины-христиане, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа. В день их кончины православная церковь чтит память 40 святых. Имена Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Они должны были всю ночь простоять в озере, покрытом льдом, на сильном и холодном ветру. Утром их буквально растерзали и бросили в реку.

Церковь в этот день совершает литургию в честь святых и облегчает Великий Пост, который выпадает как раз на день Сорока Мучеников.

В народе этот праздник более известный в народе, как 40 святых, или праздник "Сороки". Наши предки в этот день своими обрядами пытались ускорить приход весны и прогнать прочь холодную и голодную зиму.

40 святых 2020: ритуал с жаворонками

Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта птичек из теста, жаворонков, которым и отводилась главная роль: позвать весну.

Не забудем сделать у пернатых глазки и ротик – пусть птички видят весну издалека и зовут ее погромче своим щебетанием. Можно из теста налепить небольшие гнездышки, а в них потом посадить наших пернатых друзей – испеченные лакомства поставим на подоконник, чтобы весна увидела, что к встрече с ней давно готовы и поспешила прогнать надоевшую зиму.

Во время этого ритуала обязательно думайте о хорошем, чтобы весна принесла счастье, добро и избавление от проблем в ваш дом.

40 святых 2020: гадания с жаворонками

Можно и погадать в день 40 святых – одну из птичек можно хорошенько сдобрить солью, в некоторых пташек положить монетки. Кому достанется "счастливая" птичка, тот будет богат, сыт и весьма доволен жизнью.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Незамужние девушки тоже не прочь погадать в этот праздник: бросает девушка птичку через правое плечо назад, а потом смотрит – в какую сторону клювиком птаха указала, там и суженый живет-поживает.

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В другом гадании девушки группой пекли жаворонков и куликов, затем выкладывали свои кулинарные шедевры у порога и приглашали в дом собачку – чью птаху собака первой обнюхает и скушает, та девица и выскочит раньше остальных замуж. К тому же, считается, что эта девушка будет очень счастлива в семейной жизни, а муж ей попадется красивый, добрый, щедрый и ласковый.

40 святых 2020: заговор с жаворонками

Во время того, когда пекут или раздают жаворонков 22 марта, следует говорить специальные слова.

Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта птичек из теста
Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта птичек из теста
Фото: Wikipedia

Это делается главным образом для того, чтобы и семье весь год никто не болел и чтобы было всем радостно и спокойно жить.

Вечно живых сорок сил,

Вечно живых сорок мучеников,

Пеку во имя вас сорок жаворонков.

Как вы в вере своей крепки и сильны,

Так Бы и мы, Божьи рабы (имена),

Были крепки, сильны и здоровы.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Ранее мы писали о традициях праздника 40 святых.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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