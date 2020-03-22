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40 святых-2020 – самая сильная молитва

Сорок мучеников Севастийских — это святые первых веков христианства

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:30

22 марта православная церковь отмечает День 40 святых. В этот день во всех храмах тысячи прихожан возносят молитву 40 святым мученикам, молясь о душах героев, не побоявшихся отдать свою жизнь во имя веры своей. Это непереходящий праздник, то есть дата его фиксирована.

Тридцать девять христиан воинов и их страж Аглаий, которые были замученные на озере рядом с армянским городом Севастий (Севас) – образец мужественности, крепкой веры и стойкости духа. Сорок мучеников Севастийских – небесные покровители воинов, им молятся о духовной помощи в гонениях и заточение, о дарование крепкой веры, о мужественности для перенесения испытаний.

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Церковь и верующие чтят имена Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

40 святых 2020: в чем помогает молитва

Верующие просят 40 святых об укреплении духа, о стойкости в борьбе с испытаниями. Поэтому, молясь перед святыми их образами и читая молитву 40 святым, верующие просят у них помощи в проявлении стойкости, решительности.

40 святых 2020 – текст молитвы
40 святых 2020 – текст молитвы
Фото: Wikipedia

Помогает молитва и в час отчаяния, когда у человека, кажется, нет уже сил сопротивляться несчастьям, так как пример мучеников доказывает, что даже самые невыносимые муки можно перенести благодаря вере и молитвами. в некоторых случаях – решить материальные проблемы.

40 святых 2020: молитва

О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.

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Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Напомним, что ранее мы писали об ритуалах и гаданиях в этот день.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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