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5 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 5 ноября? Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. День памяти апостола Иакова, брата Господня пo плоти – в православном календаре. День Якова – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 ноября.

5 ноября: какой сегодня праздник
5 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен ООН в 2015 году по инициативе Японии, которая, находясь в наиболее сейсмоопасном регионе, накопила серьезный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами. Мероприятия дня нацелены на повышение осведомленности общества об особенностях этого стихийного бедствия, а также на предотвращение возможных последствий от цунами.
  • День Пуно (Puno Day) в Перу – праздник, посвященный основанию древней империи инков, ежегодно в начале ноября проводится на берегу озера Титикака.

Какой сегодня праздник

3 ноября православная церковь чтит день апостола от семидесяти Иакова Младший, брата Господня пo плоти, блаженного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца, святого Игнатия, патриарха Константинопольского, преподобного Елисея Лавришевского.

В народе 5 ноября праздновался День Якова. Апостол Иаков считался покровителем любой мужской работы. В этот день мужчины делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую, а еще заготавливали дрова и делали другую работу по дому. Считалось, если успеть все сделать вовремя, то в доме будет благополучие и тепло.

На Якова крестьяне проводили ритуал закармливания земли. Для этого разламывали пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и разбрасывали куски по полю, подкармливая птиц. Люди верили, что земля успокоится от птичьего гомона и даст хороший урожай в будущем году.

В день Якова справляли последние осенины – провожали осень и встречали зиму, а также наблюдали за погодой. По народным приметам в этот день падал второй снег.

Приметы на 5 ноября

  • снег на Якова не тает – зима будет мягкой, а лето – урожайным;
  • если на Якова идет мелкая крупа, зима наступит через две недели;
  • на Якова снега надует – значит, хлеба прибудет.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1935 – выпущена настольная игра "Монополия".
  • 1935 – в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

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  • В разные годы в Киеве открыты станции метрополитена: 1963 – Политехнический институт и Завод "Большевик" (Шулявская), 1965 – Гидропарк, Левобережная, Дарница и электродепо Дарница, 1971 – Святошино, Нивки, Октябрьская (Берестейская).
  • 1967 – день рождения Останкинской телебашни в СССР.

Кто родился 5 ноября

  • 1878 – Кузьма Петров-Водкин, советский художник, писатель и педагог.
  • 1911 – Мэри Осборн, американская киноактриса.
  • 1913 – Вивьен Ли, английская актриса театра и кино.
  • 1913 – Владимир Лифшиц, советский поэт, драматург, детский писатель.
  • 1934 – Кира Муратова, советская и украинская киноактриса, режиссер, сценарист.
  • 1938 – Джо Дассен, французский певец, композитор, музыкант.
  • 1952 – Олег Блохин, советский и украинский футболист, тренер.
  • 1958 – Роберт Патрик, американский актер.
  • 1959 – Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.
  • 1973 – Алексей Яшин, российский хоккеист, чемпион мира 1993 года.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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