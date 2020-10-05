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5 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 октября в истории

Какой сегодня праздник, 5 октября? Всемирный День учителя, Международный день врача, Всемирный день архитектора, Всемирный день жилья Хабитат. День Иона и Фока – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 октября.

5 октября: какой сегодня праздник
5 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный День учителя (World Teachers' Day) – профессиональный праздник работников сферы образования, учрежденный ЮНЕСКО в честь состоявшейся 5 октября 1966 года в Париже Конференции о статусе учителей.
  • Международный день врача (International Doctor’s Day) – ежегодно в первый понедельник октября отмечается день солидарности и активных действий медиков всего мира по улучшению и сохранению здоровья пациентов.
  • Всемирный день архитектора (World Architecture Day) также празднуется в первый понедельник октября. День был учрежден Международным союзом архитекторов и приурочен к Всемирному дню Хабитат.
  • Всемирный день жилья Хабитат (World Habitat Day) – это своеобразный праздник места жительства людей, учрежденный ООН в 1985 году с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году, а также привлечения внимания к состоянию городов и всеобщем праве на адекватное жилье.
  • День государственного языка отмечает Таджикистан.
  • День республики празднует Португалия.

Какой сегодня праздник

5 октября православная церковь почитает день памяти пророка Ионы и священномученика Фоки, проводится празднование иконы Божией Матери "Услышательница".

В народе 5 октября почитаются Иона и Фока в честь святых мучеников. А еще этот день назывался листопадным: люди подметили, что с этого времени ветер сносит листву с деревьев и начинается настоящая осень.

Приметы на 5 октября

  • если на Фоку и Иону листья с березы еще не опали – к позднему снегу;
  • святому Фоке молились о спасении от пожаров и утопления;
  • в день памяти Ионы запрещено есть рыбу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1502 – Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
  • 1762 – состоялась премьера оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка.

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  • 1823 – в Англии начал издаваться первый медицинский журнал "Ланцет".
  • 1962 – в Англии вышел первый сингл The Beatles – Love Me Do.

Кто родился 5 октября

  • 1609 – Пауль Флеминг, немецкий врач и поэт.
  • 1902 – Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.
  • 1940 – Виктор Павлов, советский актер театра и кино
  • 1943 – Инна Чурикова, советская актриса театра и кино.
  • 1945 – Брайан Коннолли, британский рок-музыкант, вокалист группы Sweet.
  • 1947 – Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист группы AC/DC.
  • 1957 – Ли Томпсон, британский музыкант, автор песен, саксофонист группы Madness.
  • 1975 – Кейт Уинслет, британская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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