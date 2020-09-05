5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 5 сентября? Международный день благотворительности, Всемирный день бороды, День опозданий. День мученика Луппа Солунского – в православном календаре. День матери Терезы Калькутской – у католиков. Луп Брусничник – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 сентября.

5 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день благотворительности (International Day of Charity) был основан под эгидой ООН и ежегодно отмечается в мире с 2013 года.

был основан под эгидой ООН и ежегодно отмечается в мире с 2013 года. Всемирный день бороды (World Beard Day) – ежегодно в первую субботу сентября свой день празднуют все бородачи.

– ежегодно в первую субботу сентября свой день празднуют все бородачи. День опозданий (Be Late for Something Day) – неофициальный праздник всех непунктуальных людей, который выпадает на первую сентябрьскую субботу.

– неофициальный праздник всех непунктуальных людей, который выпадает на первую сентябрьскую субботу. День учителя отмечается в Индии.

Какой сегодня праздник

5 сентября православная церковь отмечает день мученика Луппа Солунского, святителя Каллиника I, патриарха Константинопольского. Западные христиане чтут память матери Терезы Калькутской.

В народе 5 сентября почитается почитается Луп Брусничник. В этот день собирали поспевшую бруснику, делали из нее угощения и заготавливали на зиму.

Приметы на 5 сентября

если на Лупа поспела брусника, пора собирать лен и овес;

если журавли летят на юг, будет ранняя зима;

если журавли летят низко, то можно ждать теплой зимы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1698 – Петр I установил налог на ношение бороды.

1862 – в Англии аэронавты Глейшер и Коксвелл на воздушном шаре поднялись на рекордную высоту 9 км.

1918 – Совнарком России издал декрет о начале красного террора против классовых врагов революции.

1967 – в СССР объявлена амнистия крымских татар после депортации.

Кто родился 5 сентября

1568 – Томмазо Кампанелла, итальянский писатель, философ-утопист.

1791 – Джакомо Мейербер, немецкий и французский композитор в стиле большой оперы.

1817 – Алексей Толстой, русский писатель.

1912 – Джон Кейдж, американский композитор-авангардист.

1939 – Джордж Лазенби, австралийский киноактер (роль Джеймса Бонда).

1946 – Фредди Меркьюри, английский рок-музыкант, лидер группы "Queen".

1951 – Майкл Китон, американский киноактер (роль Бэтмена).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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