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6 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июля в истории

Какой сегодня праздник, 6 июля? Всемирный день поцелуя, День рождения Далай-ламы – у буддистов, Владимирская икона Божией Матери – в православном календаре. День Аграфены Купальницы – в народном календаре. Именины празднуют: Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.

6 июля: какой сегодня праздник
6 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) – более ста лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя.
  • День рождения Далай-ламы XIV – отмечается буддистами Тибета, которые почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания.
  • День независимости – празднуют Коморские острова и Малави.
  • День государственности – отмечается в Литве.
  • День учителя – празднуют в Перу.

Какой сегодня праздник

6 июля в православной церкви чествуется Собор Владимирских святых и чтится память мученицы Агриппины Римской. Также проводится празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.

В народе 6 июля в канун праздника Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.

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Приметы на 6 июля

  • купание на Аграфену принесет здоровье и омоложение.
  • если на Аграфену посеять репу – она хорошо уродится.
  • на Аграфену Купальницу нужно заготавливать банные веники на год.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1785 – национальной валютой Америки стал доллар.
  • 1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.

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  • 1957 – встретились будущие создатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни.
  • 1973 – у группы Queen вышел первый сингл Keep Yourself Alive.
  • 1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины ВДНХ.

Кто родился 6 июля

  • 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист еврейско-белорусского происхождения.
  • 1897 – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург родоначальник имажинизма.
  • 1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.
  • 1935 – Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, духовный лидер буддистов.
  • 1946 – Джордж Буш младший, 43-й президент США.
  • 1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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