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6 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 6 ноября? Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 ноября.

6 ноября: какой сегодня праздник
6 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) отмечается под эгидой ООН с 2001 года с целью уменьшения ущерба, причиняемого окружающей среде, экосистемам и природным ресурсам во время вооруженных конфликтов.
  • Международная неделя науки и мира (International Week of Science and Peace) проводится под эгидой ООН с 1988 года в течение недели, на которую приходится 11 ноября. В 2020 году сроки выпадают на 6-12 ноября.
  • Фестиваль Европейского кино в Севилье (Sevilla Festival de Cine Europeo) – международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в Испании в начале ноября, начиная с 2001 года, и длится девять дней. В 2020 году фестиваль стартует 6 ноября.
  • День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны – после двух лет оккупации силами войск 1-го Украинского фронта произведена освободительная операция в период с 1 по 6 ноября 1943 года.
  • День Конституции празднуют Таджикистан, Татарстан, а также Доминиканская Республика.
  • День работника культуры отмечается в Узбекистане.
  • День шведской культуры празднует Финляндия.

Какой сегодня праздник

3 ноября православная церковь проводит празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", а также чтит день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобного Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, блаженного Элезвоя царя Эфиопского, мучениц Синклитикия и двух дочерей ее, святого Афанасия, патриарха Цареградского.

В народе 6 ноября отмечался День Арефы, а также Скорбящая Божья Мать в честь чудотворной иконы, которой молились об избавлении от печалей, горестей и болезней. С этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Девушки при свете лучины занимались рукоделием, пели, вели беседы. По тому, как горела лучина, судили о погоде.

Приметы на 6 ноября

  • если лучина трещит – это к морозам;
  • если огонь никак не разгорается, будет оттепель;
  • если в этот день разбить зеркало – к несчастью.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1923 – начало крупнейшего Краковского восстания в Польше.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны Киев освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
  • 1944 – отстроена и возобновила работу Киевская радиостанция.

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  • 1951 – начал работать Киевский телецентр на Крещатике, 26. Начало истории украинского телевидения.
  • 1960 – открыта первая очередь Киевского метрополитена со станциями: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".
  • 1982 – в Киеве открыты станции метро "Минская" и "Героев Днепра".
  • 1987 – открыта станция Киевского метрополитена "Ленинская" ("Театральная").
  • 1995 – вышел последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Кто родился 6 ноября

  • 1855 – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель.
  • 1861 – Джеймс Нейсмит, американский преподаватель физкультуры, придумавший баскетбол.
  • 1907 – Владимир Рапопорт, советский кинооператор и режиссер.
  • 1921 – Джеймс Джонс, американский писатель.
  • 1968 – Келли Разерфорд, американская актриса.
  • 1970 – Итан Хоук, американский актер кино и телевидения, писатель, режиссер.
  • 1972 – Тэнди Ньютон, английская актриса.
  • 1988 – Эмма Стоун, американская актриса.
  • 1988 – Томас Нойвирт (Кончита Вурст), австрийский поп-певец, победитель Евровидения-2014.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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