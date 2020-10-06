6 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 октября в истории

Какой сегодня праздник, 6 октября? Всемирный день охраны мест обитания, День архивиста – в Беларуси, День бухгалтера и аудитора – в Казахстане, День поминовения – в Туркмении. День мученицы девы Ираиды – в православном календаре. Ираида Спорная – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 октября.

6 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день охраны мест обитания (World Hospice and Palliative Care Day) – экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли.

– экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли. Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day) отмечается каждую первую среду октября начиная с 2012 года.

отмечается каждую первую среду октября начиная с 2012 года. День поминовения чтится в Туркменистане в память о жертвах 9-бального Ашхабадского землетрясения 1948 года, признанного ЮНЕСКО одной из самых разрушительных катастроф ХХ века, а также о погибших в Геоктепинском сражении 1880-1881 гг.

чтится в Туркменистане в память о жертвах 9-бального Ашхабадского землетрясения 1948 года, признанного ЮНЕСКО одной из самых разрушительных катастроф ХХ века, а также о погибших в Геоктепинском сражении 1880-1881 гг. День архивиста празднуется в Беларуси в честь годовщины основания в 1863 году Витебского центрального архива древних актовых книг, первого централизованного государственного архива страны.

празднуется в Беларуси в честь годовщины основания в 1863 году Витебского центрального архива древних актовых книг, первого централизованного государственного архива страны. День бухгалтера и аудитора отмечают в Казахстане.

Какой сегодня праздник

6 октября православная церковь празднует зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также чтит день мученицы девы Ираиды.

В народе 6 октября чтится Ираида Спорная. В этот день можно было постараться привлечь финансовую удачу в дом. Для этого в кошелек клали монетку с каким-нибудь изъяном, которую не нашли, а получили в уплату за труд, проданный товар или на сдачу.

Приметы на 6 октября

на Ираиду можно гадать о своей судьбе;

на Ираиду хорошо привлекать денежную удачу;

в этот день начиналась настоящая холодная осень.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1648 – войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.

1701 – Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.

1769 – английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1889 – в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".

1927 – в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма "Певец джаза".

2010 – день рождения Instagram.

Кто родился 6 октября

1459 – Мартин Бехайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель первого глобуса.

1732 – Невил Маскелайн, английский астроном, измеривший расстояние от Земли до Солнца.

1881 – Иван Кочерга, украинский драматург.

1906 – Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница кинопремии "Оскар".

1940 – Юозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино.

1963 – Элизабет Шу, американская киноактриса.

1970 – Наргиз Закирова, узбекская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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