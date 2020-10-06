6 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 октября в истории
Какой сегодня праздник, 6 октября? Всемирный день охраны мест обитания, День архивиста – в Беларуси, День бухгалтера и аудитора – в Казахстане, День поминовения – в Туркмении. День мученицы девы Ираиды – в православном календаре. Ираида Спорная – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 октября.
- Всемирный день охраны мест обитания (World Hospice and Palliative Care Day) – экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли.
- Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day) отмечается каждую первую среду октября начиная с 2012 года.
- День поминовения чтится в Туркменистане в память о жертвах 9-бального Ашхабадского землетрясения 1948 года, признанного ЮНЕСКО одной из самых разрушительных катастроф ХХ века, а также о погибших в Геоктепинском сражении 1880-1881 гг.
- День архивиста празднуется в Беларуси в честь годовщины основания в 1863 году Витебского центрального архива древних актовых книг, первого централизованного государственного архива страны.
- День бухгалтера и аудитора отмечают в Казахстане.
6 октября православная церковь празднует зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также чтит день мученицы девы Ираиды.
В народе 6 октября чтится Ираида Спорная. В этот день можно было постараться привлечь финансовую удачу в дом. Для этого в кошелек клали монетку с каким-нибудь изъяном, которую не нашли, а получили в уплату за труд, проданный товар или на сдачу.
Приметы на 6 октября
- на Ираиду можно гадать о своей судьбе;
- на Ираиду хорошо привлекать денежную удачу;
- в этот день начиналась настоящая холодная осень.
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