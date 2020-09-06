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6 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 6 сентября? День предпринимателя Украины, День нефтяника, День объединения в Болгарии, День белорусской письменности. День памяти священномученика Евтихия, празднование Петровской иконы Божией Матери – в православном календаре. День Евтихия Тихого – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 сентября.

6 сентября: какой сегодня праздник
6 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День предпринимателя Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября начиная с 1998 года.
  • День нефтяника – в некоторых постсоветских странах День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выпадает на первое сентябрьское воскресенье.
  • День объединения в Болгарии – установлен в честь присоединения Восточной Румелии к Княжеству Болгария в 1885 году.
  • День белорусской письменности – это национальный праздник, который белорусы ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября.
  • День отца проводится в Австралии, на Фиджи, в Новой Зеландии и Папуа-Новой Гвинеи – праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября.
  • День обороны проводит Пакистан.
  • День независимости отмечает Свазиленд.

Какой сегодня праздник

6 сентября православная церковь отмечает день памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова, а также перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца. Проводится празднование Петровской иконы Божией Матери.

В народе 6 сентября почитается Евтихий Тихий. В этот день собирали семена льна, а потому было важно, чтобы погода была тихой и безветренной.

Приметы на 6 сентября

  • на Евтихия погода тихая;
  • дождь на Евтихия обещает сухую осень;
  • также сырая погода – к хорошему урожаю на следующий год.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1522 – завершено первое кругосветное путешествие, организованное Фернаном Магелланом.
  • 1770 – началось строительство города Александровска (современного Запорожья).

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  • 1936 – в СССР учреждено почетное звание "Народный артист СССР", первыми получившими его артистами стали К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, Ф. Шаляпин и др.
  • 1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.
  • 1987 – в Америке впервые проведена хирургическая операция по разъединению сиамских близнецов.

Кто родился 6 сентября

  • 1824 – Хайрем Бердан, американский военный, разработавший ружье "Берданка".
  • 1897 – Иван Микитенко, украинский писатель, драматург.
  • 1908 – Владимир Котельников, советский ученый-физик.
  • 1943 – Роджер Уотерс, английский рок-музыкант, экс-участник группы Pink Floyd.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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