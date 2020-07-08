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8 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 июля в истории

Какой сегодня праздник, 8 июля? День семьи, День борьбы с аллергией, день Петра и Февронии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Давид, Денис, Константин, Леонид, Петр, Семен, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июля.

8 июля: какой сегодня праздник
8 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День семьи – празднуется семейными парами во многих странах, в том числе в Украине – с 2011 года.
  • Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day) – отмечается под эгидой Всемирной организации по аллергии WAO и Всемирной организации по иммунопатологии WIPO.

Какой сегодня праздник

8 июля в православной церкви чествуется день Петра и Февронии Муромских, чудотворцев. Эти святые издавна считались покровителями семьи и хранителями супружеской любви.

В народе 8 июля отмечается день Петра и Февронии. Этой паре святых было принято молиться о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.

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Приметы на 8 июля

  • если свиньи начинают есть сено – к плохому покосу.
  • после Петра и Февронии ожидается еще 40 жарких дней.
  • с этого дня русалки начинают водить хороводы.
  • во время купания нужно быть осторожными, чтобы русалки не утащили на дно.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1497 – началась первая морская экспедиция Васко да Гама из Европы в Индию.
  • 1709 – произошла Полтавская битва, решающее сражение Великой Северной войны.

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  • 1796 – выдан первый паспорт гражданина США.
  • 1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судовая инстанция.
  • 1944 – в СССР введено почетное звание "Мать-героиня".

Кто родился 8 июля

  • 1894 – Петр Капица, советский физик, инноватор.
  • 1938 – Андрей Мягков, советский актер театра и кино.
  • 1938 – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.
  • 1950 – Константин Райкин, российский актер театра и кино.
  • 1952 – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1974 – Жанна Фриске, российская певица, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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