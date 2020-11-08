Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 8 ноября? Всемирный день урбанизма, Международный день КВН, День пианиста, День виноградаря и винодела Украины. День памяти Димитрия Солунского – в православном календаре. Дмитриев день – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 ноября.

8 ноября: какой сегодня праздник
8 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день градостроительства или же День урбанизма (World Urbanism Day) – этот праздник отмечается во многих странах с 1949 года с целью развития общественного и профессионального интереса к планированию городов и создания благоприятных условий для жизни городских сообществ.
  • Международный день КВН – неофициальный праздник людей, которые каким-либо образом причастны к Клубу Веселых и Находчивых, отмечается в этот день с 2001 года в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
  • Международный день радиологии или День рентгенолога – неофициальный праздник, установленный в честь открытия в 1895 году рентгеновского излучения.
  • День пианиста – относительно молодой и пока что неофициальный музыкальный праздник профессионалов и любителей игры на фортепиано, а также слушателей и почитателей.
  • День виноградаря и винодела Украины – молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который учрежден президентом Украины в сентябре 2020 года и отныне будет отмечаться во второе воскресенье ноября.
  • День отца празднует Эстония, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция во второе воскресенье ноября.

Какой сегодня праздник

8 ноября в православной церкви почитается день памяти великомученика Димитрия Солунского, упоминание большого и страшного землетрясения в Константинополе, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

Читайте также:
Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

В народе 8 ноября отмечается Дмитриев день. Традиционно продолжались поминки по усопшим, начатые в Дмитриевскую поминальную субботу. Люди, ходили на кладбище, убирали могилки и молиться об упокоении душ умерших. С Дмитриева дня начинался сезон свадеб, так что до этого времени нужно было успеть заслать сватов.

Приметы на 8 ноября

  • в Дмитриев день нельзя работать по дому: шить, стирать, убирать, строить и т.д.;
  • если Дмитриев день холодный – весна будет такой же;
  • красная заря в этот день – к сильным ветрам;
  • если в доме запотели окна – к холодам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1602 – в Оксфорде основана Бодлианская библиотека – одна из самых старых и крупных в Европе.
  • 1793 – во Франции Лувр открылся для публики.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в ноябре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

  • 1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение.
  • 1927 – в Украине начато строительство Днепровской гидроэлектростанции.
  • 1961 – вышел в эфир первый выпуск программы КВН.

Кто родился 8 ноября

  • 1802 – Бенджамин Холл, британский инженер и политик, в честь которого назван Биг-Бен.
  • 1847 – Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула".
  • 1900 – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром".
  • 1935 – Ален Делон, французский актер, режиссер, сценарист, продюсер.
  • 1938 – Владимир Веклич, советский и украинский инженер, изобретатель троллейбусного поезда.
  • 1948 – Владимир Веремеев, советский украинский футболист.
  • 1960 – Олег Меньшиков, советский российский актер театра и кино, режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дмитриевская родительская суббота: что ни в коем случае нельзя делать 7 ноября Международный день бухгалтера: дата, история и значение праздника Церковные праздники и посты в ноябре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Популярные статьи

Вчера, 07:51Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Тельцу нужно повзрослеть, а Близнецов ждет нелегкая работа

Вчера, 04:25Events

Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день

Вчера, 04:00Events

Дмитриевская родительская суббота: что ни в коем случае нельзя делать 7 ноября

6 ноябряШоу-бизнес

Обстановка не по кайфу: Олега Кензова обвинили в домашнем насилии – коротко о происходящем

6 ноябряАфиша

Умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет

6 ноябряFood

Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

6 ноябряFun

Реакцию парня на обнажившуюся в супермаркете модель Playboy сняли на видео

6 ноябряWellness

Как правильно бегать: 9 простых правил

6 ноябряАфиша

Эмме Стоун – 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена

6 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Львы почувствуют себя удавами, а Девы – космонавтами

5 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева попала в ДТП

5 ноябряEvents

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

5 ноябряШоу-бизнес

Экс-жена Олега Кензова ответила на его реакцию:"Хочу, чтобы люди знали правду"

5 ноябряШоу-бизнес

Оля Полякова вместе с Филиппом Киркоровым выступили на фестивале в Дубае (фото, видео)

5 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Новости партнеров

"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить этого?": ответ врача
"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить этого?": ответ врача
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Пуговка из "Папиных дочек" показала, как выглядит сейчас
Пуговка из "Папиных дочек" показала, как выглядит сейчас

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять