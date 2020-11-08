8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 8 ноября? Всемирный день урбанизма, Международный день КВН, День пианиста, День виноградаря и винодела Украины. День памяти Димитрия Солунского – в православном календаре. Дмитриев день – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 ноября.

8 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день градостроительства или же День урбанизма (World Urbanism Day) – этот праздник отмечается во многих странах с 1949 года с целью развития общественного и профессионального интереса к планированию городов и создания благоприятных условий для жизни городских сообществ.

– этот праздник отмечается во многих странах с 1949 года с целью развития общественного и профессионального интереса к планированию городов и создания благоприятных условий для жизни городских сообществ. Международный день КВН – неофициальный праздник людей, которые каким-либо образом причастны к Клубу Веселых и Находчивых, отмечается в этот день с 2001 года в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

– неофициальный праздник людей, которые каким-либо образом причастны к Клубу Веселых и Находчивых, отмечается в этот день с 2001 года в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. Международный день радиологии или День рентгенолога – неофициальный праздник, установленный в честь открытия в 1895 году рентгеновского излучения.

– неофициальный праздник, установленный в честь открытия в 1895 году рентгеновского излучения. День пианиста – относительно молодой и пока что неофициальный музыкальный праздник профессионалов и любителей игры на фортепиано, а также слушателей и почитателей.

– относительно молодой и пока что неофициальный музыкальный праздник профессионалов и любителей игры на фортепиано, а также слушателей и почитателей. День виноградаря и винодела Украины – молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который учрежден президентом Украины в сентябре 2020 года и отныне будет отмечаться во второе воскресенье ноября.

– молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который учрежден президентом Украины в сентябре 2020 года и отныне будет отмечаться во второе воскресенье ноября. День отца празднует Эстония, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция во второе воскресенье ноября.

Какой сегодня праздник

8 ноября в православной церкви почитается день памяти великомученика Димитрия Солунского, упоминание большого и страшного землетрясения в Константинополе, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

В народе 8 ноября отмечается Дмитриев день. Традиционно продолжались поминки по усопшим, начатые в Дмитриевскую поминальную субботу. Люди, ходили на кладбище, убирали могилки и молиться об упокоении душ умерших. С Дмитриева дня начинался сезон свадеб, так что до этого времени нужно было успеть заслать сватов.

Приметы на 8 ноября

в Дмитриев день нельзя работать по дому: шить, стирать, убирать, строить и т.д.;

если Дмитриев день холодный – весна будет такой же;

красная заря в этот день – к сильным ветрам;

если в доме запотели окна – к холодам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1602 – в Оксфорде основана Бодлианская библиотека – одна из самых старых и крупных в Европе.

1793 – во Франции Лувр открылся для публики.

1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение.

1927 – в Украине начато строительство Днепровской гидроэлектростанции.

1961 – вышел в эфир первый выпуск программы КВН.

Кто родился 8 ноября

1802 – Бенджамин Холл, британский инженер и политик, в честь которого назван Биг-Бен.

1847 – Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула".

1900 – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром".

1935 – Ален Делон, французский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1938 – Владимир Веклич, советский и украинский инженер, изобретатель троллейбусного поезда.

1948 – Владимир Веремеев, советский украинский футболист.

1960 – Олег Меньшиков, советский российский актер театра и кино, режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться