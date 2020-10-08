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8 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 октября в истории

Какой сегодня праздник, 8 октября? День юриста Украины, Всемирный день зрения. Преставление преподобного Сергия Радонежского – в православном календаре. День Сергия Капустника – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 октября.

8 октября: какой сегодня праздник
8 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День юриста Украины – профессиональный праздник юристов разных сфер деятельности, который ежегодно отмечается 8 октября, начиная с 1997 года, в честь издания в этот день в 1016 году Киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.
  • Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания общества к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с подобными нарушениями.
  • День независимости отмечается в Хорватии в честь официального отделения от Югославии в 1991 году.
  • День военно-воздушных сил чествуется в Индии.
  • День военно-морского флота отмечает Перу.
  • День героического партизана празднуют на Кубе.
  • День защиты детей сегодня проводится в Иране.

Какой сегодня праздник

8 октября православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия Радонежского всея Руси чудотворца, а также чтит память преподобной Евфросинии Александрийской и Евфросинии Суздальской.

В народе 8 октября почитали Сергия Капустника. В этот день люди запасались капустой на зиму: рубили, шинковали, солили и готовили с ней разнообразные угощения. Хозяйки знали секрет: первые заморозки сделают квашеную капусту вкуснее и не дадут ей закисать.

Приметы на 8 октября

  • на Сергия Капустника запасаются капустой;
  • первый снег на Сергиев день – зима на Михайлов день 21 ноября;
  • хорошая погода на Сергия продержится еще 3 недели.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1818 – англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.
  • 1873 – в Америке открыта первая женская тюрьма.
  • 1886 – в Харькове открыта публичная библиотека (ныне им. Короленко).

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  • 1908 – в Лондоне парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые показал химическую завивку-перманент.
  • 1926 – состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио о матче "Славия" (Прага)-МТК (Будапешт).
  • 1991 – ВР приняла закон "О гражданстве Украины".

Кто родился 8 октября

  • 1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен, силач, артист цирка.
  • 1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчица.
  • 1908 – Юрий Мандельштам, российский поэт, литературный критик.
  • 1911 – Марк Бернес, советский артист эстрады и кино, шансонье.
  • 1920 – Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст.
  • 1931 – Юлиан Семенов, советский журналист, автор политических детективов.
  • 1970 – Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, сценарист.
  • 1993 – Барбара Палвин, венгерская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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