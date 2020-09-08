8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 8 сентября? Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Международный день физиотерапии. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Адриан и Наталья – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 сентября.

8 сентября: какой сегодня праздник

Международный день грамотности (International Literacy Day) объявлен ЮНЕСКО в 1966 году в честь открытия в Тегеране Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности.

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году в честь открытия в Тегеране Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности. Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity) был установлен в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов в память о казненном нацистами чехословацком журналисте и активисте Юлиусе Фучике.

был установлен в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов в память о казненном нацистами чехословацком журналисте и активисте Юлиусе Фучике. Международный день физиотерапии (World Physical Therapy Day) – отмечается в честь создания Международной конфедерации физиотерапии в 1951 году.

Какой сегодня праздник

8 сентября православная церковь празднует Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и чтит иконы Божией Матери: Владимирскую, "Умиление" Псково-Печерскую, Владимирскую-Елецкую. Также в этот день поминаются Блаженная Мария Дивеевская, мученики Адриан и Наталья.

Католическая церковь в этот день празднует Рождество Девы Марии.

В народе 8 сентября почитается день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего. С этого дня начинали косить овес, а первый сноп ставили под образами. Хозяйки готовили блюда из овсяной крупы, даже лошадей щедро кормили овсом.

Приметы на 8 сентября

не кони везут, а овес везет;

у сытого коня восемь ног;

к Наталье не выкосишь овес – намотаешься до слез;

холодное утро на Наталью Овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму;

если к дню Адрияна Осеннего не опали листья с березы и дуба – зима будет суровой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1504 – во Флоренции установлена скульптура Давида работы Микеланджело.

1636 – основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов Америки.

1791 – в парижском Лувре художники впервые провели выставку своих картин.

1930 – день рождения клейкой ленты – скотча.

1941 – в ходе Второй мировой войны началась блокада Ленинграда.

1952 – вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

1989 – в Киеве основан Народный рух Украины.

Кто родился 8 сентября

1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король, крестоносец.

1474 – Лудовико Ариосто, итальянский поэт.

1841 – Антонин Дворжак, чешский композитор.

1897 – Ефим Голышев, украинский композитор во Франции, скрипач и художник.

1923 – Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публицист, политик.

1979 – Пинк (Алиша Мур), американская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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