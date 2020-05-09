9 Мая: поздравительные картинки, открытки и стихи
Как эффектно поздравить с 9 Мая: отправляйте красивые картинки, стихи и открытки близким
В день 9 Мая Украина отмечает победу над нацизмом во Второй мировой войне. Поздравьте с этим праздником своих родных, близких, друзей, коллег, знакомых и отправьте им добрые пожелания, красивые картинки и поздравительные открытки.
Красивые поздравления с 9 Мая ветеранов
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Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.
Интересные поздравления с 9 Мая
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Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых – с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
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Короткие стихи в день 9 Мая
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Желаю ясных, светлых дней,
Пускай уходят прочь все беды,
Пусть будет мир в стране моей,
Желаю счастья! С Днем Победы!
С 9 Мая: праздничные смс
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Мирного неба, счастья, тепла.
Дней лишь спокойных,
Пониманья, добра.
Скажем спасибо участнику-деду
За праздник, за радость,
За наш День Победы!
Красивые поздравления с 9 Мая ветеранам
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Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
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Милое поздравление с 9 Мая в стихах
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С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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