9 Мая: поздравительные картинки, открытки и стихи

Как эффектно поздравить с 9 Мая: отправляйте красивые картинки, стихи и открытки близким

В день 9 Мая Украина отмечает победу над нацизмом во Второй мировой войне. Поздравьте с этим праздником своих родных, близких, друзей, коллег, знакомых и отправьте им добрые пожелания, красивые картинки и поздравительные открытки.

Лучшие поздравление, картинки и открытки с 9 Мая Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранов

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Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое, за силу и веру.

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы.

За радость и гордость, в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.

Пусть память живёт о победной весне.

Интересные поздравления с 9 Мая

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Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.



Родных, любимых – с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Короткие стихи в день 9 Мая

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Желаю ясных, светлых дней,

Пускай уходят прочь все беды,

Пусть будет мир в стране моей,

Желаю счастья! С Днем Победы!

С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos С 9 Мая: картинки и поздравления Фото: Pexels, Depositphotos 1/7

С 9 Мая: праздничные смс

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Мирного неба, счастья, тепла.

Дней лишь спокойных,

Пониманья, добра.

Скажем спасибо участнику-деду

За праздник, за радость,

За наш День Победы!

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранам

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Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.



Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

Смотрите: День памяти и примирения Украины отмечает вместе с Европой

Милое поздравление с 9 Мая в стихах

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С праздником Победы!

Пусть добро царит.

Подвиг наших дедов

Нами не забыт.



Ветеранов славных

Мы благодарим,

В этот праздник главный

Честь им воздадим!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

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