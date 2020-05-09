Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

9 Мая: поздравительные картинки, открытки и стихи

Как эффектно поздравить с 9 Мая: отправляйте красивые картинки, стихи и открытки близким

Ольга Козачок
Сегодня, 06:30

В день 9 Мая Украина отмечает победу над нацизмом во Второй мировой войне. Поздравьте с этим праздником своих родных, близких, друзей, коллег, знакомых и отправьте им добрые пожелания, красивые картинки и поздравительные открытки.

Лучшие поздравление, картинки и открытки с 9 Мая
Лучшие поздравление, картинки и открытки с 9 Мая
Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранов

***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.

Читайте также:
Яркие открытки с 9 Мая поздравления, проза, стихи, смс и картинки

Интересные поздравления с 9 Мая

***

Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.

Родных, любимых – с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.

Читайте также:
Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс

Короткие стихи в день 9 Мая

***

Желаю ясных, светлых дней,
Пускай уходят прочь все беды,
Пусть будет мир в стране моей,
Желаю счастья! С Днем Победы!

С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
С 9 Мая: картинки и поздравления
Фото: Pexels, Depositphotos
1/7

С 9 Мая: праздничные смс

***

Мирного неба, счастья, тепла.
Дней лишь спокойных,
Пониманья, добра.
Скажем спасибо участнику-деду
За праздник, за радость,
За наш День Победы!

Читайте также:
9 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранам

***

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

Смотрите: День памяти и примирения Украины отмечает вместе с Европой

Милое поздравление с 9 Мая в стихах

***

С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.

Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Яркие открытки с 9 Мая поздравления, проза, стихи, смс и картинки 9 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Короткие поздравления с 9 Мая: стихи и смс Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс
праздники День победы 9 мая открытки стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу

Популярные статьи

Вчера, 19:56Fun

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

Вчера, 19:25Афиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

Вчера, 12:48Fun

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Вчера, 08:10Fun

Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фото

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения

Вчера, 05:05Fun

8 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 маяПсихология

Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

7 маяEvents

Полнолуние 7 мая: чем опасна Цветочная Луна, как себя вести и что нельзя делать

7 маяFood

Рецепт для пикника на даче: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

7 маяFun

Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фото

7 маяFun

Удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала: фото и видео

6 маяFood

С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

6 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

6 маяFun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

6 маяTravel

Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

6 маяFun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Новости партнеров

Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики
Алина Гросу рассказала об отношениях с мужем
Алина Гросу рассказала об отношениях с мужем
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
"Все страшно": названа загадка симптомов коронавируса
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу