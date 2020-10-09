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9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 октября в истории

Какой сегодня праздник, 9 октября? Всемирный день почты, День риэлтора в Украине, Всемирный день яйца. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова – в православном календаре. День Ивана Богослова – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 октября.

9 октября: какой сегодня праздник
9 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день почты (World Post Day) отмечается с 1969 года под эгидой ООН в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.
  • День риэлтора в Украине – профессиональный праздник специалистов в области операций с недвижимостью был установлен в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров.
  • Всемирный день яйца (World Egg Day) – оригинальный кулинарный праздник любителей блюд из яиц отмечается во многих странах мира с 1996 года во вторую пятницу октября.
  • День Независимости Республики Уганда празднуется с 1962 года в честь официальной передачи власти национальному правительству.
  • День хангыля в Корее – это праздник корейского письма хангыль, которое было введено в употребление в 1446 году.

Какой сегодня праздник

9 октября православная церковь почитает преставление апостола от 12-ти и евангелиста Иоанна Богослова, а также чтится день памяти святого Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского.

В народе 9 октября почитался Иван Богослов. Святого апостола Ивана Богослова считали покровителем художников и иконописцев, ему молились о помощи в творческих делах и о вдохновении.

Приметы на 9 октября

  • если в день Ивана Богослова выпал снег, то на Михайлов день, 21 ноября, придет настоящая зима;
  • если первый снег упадет, когда на вишне уже нет листьев – к скорой зиме;
  • если в этот день идет дождь, то еще три недели будет идти.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1780 – начался самый смертоносный за всю историю ураган в Атлантике – Великий ураган Сан-Каликсто ІІ, жертвами которого стали от 22 до 27 тыс. человек за 10 дней.
  • 1789 – во Франции запрещены пытки.

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  • 1874 – в Швейцарии основан Всемирный почтовый союз.
  • 1890 – французский инженер Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха.
  • 1928 – во Львове основана грекокатолическая богословская академия.
  • 1965 – песня "Битлз" Yesterday возглавила американский хит-парад.

Кто родился 9 октября

  • 1835 – Шарль Камиль Сен-Санс, французский композитор, органист, дирижер.
  • 1874 – Николай Рерих, русский художник, философ, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель.
  • 1904 – Николай Бажан, украинский советский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист, общественный деятель.
  • 1926 – Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино.
  • 1940 – Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles.
  • 1952 – Шэрон Осборн, британская телеведущая, писательница, продюсер, жена рок-музыканта Оззи Осборна.
  • 1975 – Шон Таро Оно Леннон, американский певец, композитор, музыкант, актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно.
  • 1996 – Белла Хадид, американская топ-модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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