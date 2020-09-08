9 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 9 сентября? Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика. День двух святых Пименов: преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского – в православном календаре. Два Пимена – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 сентября.

9 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день красоты (International Beauty Day) был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.

был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. День тестировщика – неофициальный праздник отмечается в память о тестировании в 1947 году вычислительной машины и найденном внутри нее насекомом (bug), которое привело к сбою в работе. Устранение ошибки получило название debugging (избавление от насекомого).

– неофициальный праздник отмечается в память о тестировании в 1947 году вычислительной машины и найденном внутри нее насекомом (bug), которое привело к сбою в работе. Устранение ошибки получило название debugging (избавление от насекомого). День дизайнера-графика – профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия дизайнера-графика Владимира Чайки и отмечается во многих постсоветских странах.

– профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия дизайнера-графика Владимира Чайки и отмечается во многих постсоветских странах. День независимости празднуют КНДР и Таджикистан.

Какой сегодня праздник

9 сентября православная церковь отмечает день преподобного Пимена Великого, Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой.

В народе 9 сентября почитаются Два Пимена, а также Анфиса. В этот день крестьяне кланялись рябине и собирали ягоды. Из плодов рябины варили варенья, заваривали чаи, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды рябины считаются антицинготным, бактерицидным, мочегонным средством. Также на Пименов день вывешивали гроздья рябины под крышей домов.

Приметы на 9 сентября

если птицы склевали не все ягоды рябины, зима будет не слишком суровой.

если рябина хорошо уродила, осень будет дождливой и сырой.

богатый урожай рябины – к морозной зиме.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1776 – Объединенные Колонии Америки стали называться Соединенными Штатами Америки.

1886 – принято первое международное соглашение в области авторского права.

1913 – русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа "мертвая петля".

1926 – день рождения телекомпании NBC.

1933 – день основания издательства "ДЕТГИЗ", переименованного "Детскую литературу".

1956 – Элвис Пресли дебютировал на национальном телевидении.

Кто родился 9 сентября

1721 – Фредерик Чапман, шведский кораблестроитель.

1737 – Луиджи Гальвани, итальянский физик, один из основоположников учения об электричестве.

1769 – Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург.

1828 – Лев Толстой, русский писатель, философ, классик мировой литературы.

1918 – Борис Заходер, советский поэт, переводчик, сценарист, детский писатель.

1930 – Надежда Румянцева, советская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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