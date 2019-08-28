Букет на 1 сентября: как выбрать небанальный и оригинальный
Идеи по выбору креативных букетов ко Дню знаний
Школьные тренды диктуют свое: стильная форма и новенькая канцелярия – конечно, само собой, но поздравить учителя с Днем знаний, подобрав интересный букет на 1 сентября – также важный момент.
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Необычный букет на 1 сентября для учителя порадует вашего любимого педагога, а вам позволит подчеркнуть свою индивидуальность и сделать этот день по-настоящему праздничным. А замечательные снимки с события будут радовать потом много лет!
Отметим, что оригинальный букет на 1 сентября не означает непременно самый дорогой или непременно заказанный у флористов! Но и дежурные три гвоздики или астры тоже, конечно, не вариант.
Предлагаем несколько идей букета на 1 сентября, которые помогут вам с выбором. И, кстати, кто сказал, что букеты непременно должны состоять только из цветов?
Как сделать букет на 1 сентября, если хотите внести нотку индивидуальности в этот трогательный осенний атрибут праздника знаний?
Для начала выбрать интересные яркие цветы: сейчас очень популярны букеты с подсолнухами на 1 сентября, букеты из циний, которые сейчас как раз цветут и с их помощью можно создать очень интересную композицию. Ну а гладиолусы и букет из них и вовсе уже стали для многих символом 1 сентября.
Важный момент: цветы должны быть жизнестойкими (чтобы не завяли в этот же день), сочетаться между собой по цвету, а букет не должен быть слишком огромным и объемным. Особенно, если вы отправляете первоклашку в школу. Перед тем как он вручит заветный букет учителю на 1 сентября, ребенку придется простоять всю линейку с этим добром, поэтому все меру.
Оригинальный букет на 1 сентября своими руками можно соорудить как из дорогих покупных роз, орхидей, альстромерий и т.д., так и из дачных осенних цветов – георгин, астр, тех же подсолнухов, дополнив их некоторыми декоративными элементами.
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Например, используйте для оформления букета зелень – несколько веточек придадут вполне завершенный вид композиции (а туя и герань, к слову, еще и продлевают жизнь цветам); также уместны будут декоративные злаки, которые украсят любой осенний букет. Беспроигрышный вариант украшения композиции из цветов – веточка пальмы или аспарагуса.
Оптимальный по размеру букет – небольшая округлая композиция, в центре – более крупные и яркие цветы, мелкие – по краям.
Существенно сэкономить можно купив все по отдельности: цветы, зелень и упаковочный материал, а букет составить и оформить самостоятельно. Внутри каждого из нас живет творец, дайте ему волю!
Используйте хитрости флористов, чтобы создать свою неповторимую композицию из цветов. Как правило, отлично сочетаются цветы в букете таким образом:
- Розам подойдут лилии, альстромерии;
- Белым розам – фиалки, лаванда;
- Подсолнухи отлично дополнят герберы, хризантемы, ирисы, плюс зелень;
- Хризантемы сочетаются с розами, альстромериями, герберами и георгинами;
- Лилиям подойдут пионы, ромашки, флоксы.
Интересно смотрится букет, где подобраны цветы одного цвета, но разных оттенков. Яркие же, "веселые" букеты – также отличный вариант, но цветов должно быть не больше трех, иначе выглядит наляписто. В любом случае, букет цветов, составленный собственноручно специально для него, на 1 сентября приятно получить любому учителю.
Не только из цветов: главное – красиво! Попробуйте технику фудфлористики. Можно использовать зефир и фрукты, предварительно надетые на шпажки, которые стоит просто красиво завернуть в подарочную бумагу по форме настоящего букета – и готово! Очень популярны букеты из конфет (не на 1 сентября). А букет из фруктов смотрится очень празднично и элегантно. Заодно такой букет не завянет и точно запомнится учителю. Как сделать такие букеты, можно найти на просторах YouTube.
Один из таких милых, вкусных и необычных вариантов – букет из зефиров и сладостей в вафельном рожке для мороженого: в вафельный рожок помещаются скрепленные между собой шпажками зефир и сладости.
Можно совместить: добавить к цветочному букету "съедобные" элементы, либо разнообразить его какими-то предметами: создавать букет можно из чего угодно, вплоть до игрушек и канцелярии. Кстати, как вам идея букета на 1 сентября с карандашами? Фигурки животных, бусинки, ленты также оживят любой букет и придадут оригинальности, главное – не переборщить с декором.
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Интересный вариант – букет из мыльных роз, которые используются для ванн, сложив их в красивую круглую коробочку. Дополнять композиции можно и бумажными цветами, сделанными в технике оригами – тоже смотрится очень мило.
Несмотря на то, что у большинства из нас букеты на 1 сентября ассоциируются исключительно с георгинами или гладиолусами, есть масса креативных вариантов. Попробуйте!
Полезные советы, как продлить жизнь цветам:
Сохранить до праздника цветы, купленные накануне, помогут следующие добавки: 1 ч.о. обычной соли на 1 литр воды, несколько кусочков древесного угля, брошенных в вазу, 1-2 ч.л. сахара на литр воды, а также борная кислота (5-7 капель на литр).
А чтобы букет был максимально свежим, если вы составляете его самостоятельно – предварительно сделайте косые срезы на стеблях, поместите растения на несколько часов в воду перед сборкой, а бутоны лучше использовать разной степени закрытости – таким образом, с течением времени букет будет сохранять свежий красивый вид за счет раскрытия новых и новых бутонов.
Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.
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