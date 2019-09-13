Церковное новолетие — начало индикта: поздравления в стихах и прозе
14 сентября по древнему летоисчислению начало индикта – смена старого года новым
14 сентября 2019 года православная Церковь празднует церковное новолетие – начало индикта или начало нового церковного года. В этот день по древнему летоисчислению наступает смена старого года новым. Подобные календарные рубежи помогают человеку начать жизнь заново — принять важное судьбоносное решение, бросить вредные привычки, отказаться от порочной жизни. Кроме этого, людям свойственно ждать от нового периода жизни чего-то чудесного и прекрасного, но, как говорит народная мудрость – без Бога не до порога.
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Корни это праздника уходят в глубокую древность — впервые его отметили в 1363 году. Начиная с 1492 года новолетие стали праздновать как церковно-государственный праздник. Потом встреча Нового года была перенесена на 1 января, но народный праздник не исчез бесследно.
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Мы подготовили красивые, душевные, добрые, философские поздравления с церковным новолетием — началом индикта в стихах и прозе. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.
Поздравляю с новолетием
И желаю долголетия!
Пусть избавит от унынья
Вера в лучшее отныне!
Этот цикл жизни новый
Всем подарит процветанье!
Скиньте неудач оковы,
К новым двигаясь желаньям!
***
Новолетие встречаем,
Вместо елки сноп пшеничный
В бусы, ленты наряжаем,
Чтобы было все отлично.
Осень щедрым урожаем
Накрывает нам столы,
Будьте счастливы, славяне,
Говорим друг другу мы.
***
С новолетия начнется
Новый и счастливый год,
Пусть любовь, добро и радость
В каждый дом он принесет.
Создали славяне встарь
Солнечный свой календарь.
У славян не год, а лето,
Позабыли мы об этом.
Предки наши славные
Сквозь тысячелетия
Нам с тобой оставили
Праздник Новолетие.
Поздравляю с новолетием. Пусть праздник подарит светлые надежды, великие цели, благие деяния, искренние чувства, большое счастье, взаимную любовь, доброту души, милосердие и великодушие, крепкое здоровье и невероятные силы на новый начавшийся год.
***
С новолетием вас! С сегодняшнего дня отчитывается новый год, значит все беды старого остаются в прошлом и больше не означают ничего дурного, а просто являются воспоминаниями о прожитых днях. Пусть же будущее приносит нам всем одну только радость.
***
С новолетием, друзья! С началом нового жизненного цикла! Наши предки-славяне ориентировались на полевые работы, поэтому Новый год наступал тогда, когда убран весь урожай. Впереди — свадьбы, праздничные гулянья, смотрины, долгие зимние вечера за рукоделием. Пусть новый год радует плодородием, праздники будут весёлыми, а браки — прочными.
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