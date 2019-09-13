Церковное новолетие — начало индикта: поздравления в стихах и прозе

14 сентября по древнему летоисчислению начало индикта – смена старого года новым

Церковное новолетие — начало индикта: поздравления в стихах Фото: Pixabay

14 сентября 2019 года православная Церковь празднует церковное новолетие – начало индикта или начало нового церковного года. В этот день по древнему летоисчислению наступает смена старого года новым. Подобные календарные рубежи помогают человеку начать жизнь заново — принять важное судьбоносное решение, бросить вредные привычки, отказаться от порочной жизни. Кроме этого, людям свойственно ждать от нового периода жизни чего-то чудесного и прекрасного, но, как говорит народная мудрость – без Бога не до порога.

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Корни это праздника уходят в глубокую древность — впервые его отметили в 1363 году. Начиная с 1492 года новолетие стали праздновать как церковно-государственный праздник. Потом встреча Нового года была перенесена на 1 января, но народный праздник не исчез бесследно.

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Мы подготовили красивые, душевные, добрые, философские поздравления с церковным новолетием — началом индикта в стихах и прозе. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Церковное новолетие — начало индикта: лучшее поздравление в стихах

Поздравляю с новолетием

И желаю долголетия!

Пусть избавит от унынья

Вера в лучшее отныне!

Этот цикл жизни новый

Всем подарит процветанье!

Скиньте неудач оковы,

К новым двигаясь желаньям!

Церковное новолетие — начало индикта – поздравления в в прозе Фото: Pexels

***

Новолетие встречаем,

Вместо елки сноп пшеничный

В бусы, ленты наряжаем,

Чтобы было все отлично.

Осень щедрым урожаем

Накрывает нам столы,

Будьте счастливы, славяне,

Говорим друг другу мы.

***

С новолетия начнется

Новый и счастливый год,

Пусть любовь, добро и радость

В каждый дом он принесет.

Создали славяне встарь

Солнечный свой календарь.

У славян не год, а лето,

Позабыли мы об этом.

Предки наши славные

Сквозь тысячелетия

Нам с тобой оставили

Праздник Новолетие.

Церковное новолетие — начало индикта: лучшее поздравление в прозе своими словами

Поздравляю с новолетием. Пусть праздник подарит светлые надежды, великие цели, благие деяния, искренние чувства, большое счастье, взаимную любовь, доброту души, милосердие и великодушие, крепкое здоровье и невероятные силы на новый начавшийся год.

***

С новолетием вас! С сегодняшнего дня отчитывается новый год, значит все беды старого остаются в прошлом и больше не означают ничего дурного, а просто являются воспоминаниями о прожитых днях. Пусть же будущее приносит нам всем одну только радость.

***

С новолетием, друзья! С началом нового жизненного цикла! Наши предки-славяне ориентировались на полевые работы, поэтому Новый год наступал тогда, когда убран весь урожай. Впереди — свадьбы, праздничные гулянья, смотрины, долгие зимние вечера за рукоделием. Пусть новый год радует плодородием, праздники будут весёлыми, а браки — прочными.

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