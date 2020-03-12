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Церковные праздники и посты в апреле 2020 по дням

Когда заканчивается Великий пост, когда будет Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаем в апреле 2020

Ольга Козачок
Сегодня, 16:34

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Благовещение? Когда завершается Великий пост? Когда будет Лазарева суббота и Вербное воскресенье? Когда настанет главный православный праздник – светлая Пасха? В какие дни нужно поминать умерших родственников? И в какие дни чествуются иконы Божией Матери –"Умиление", "Благовещение", "Живоносный Источник" и другие?

Церковные праздники в апреле
Церковные праздники в апреле
Фото: Depositphotos

Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники будут в апреле 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковного православного календаря на апрель 2020.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Православные церковные праздники в апреле 2020 года: календарь

1 апреля – Празднование иконы Божией Матери "Умиление"; день памяти мучеников Хрисанфа, Дарии, Клавдия, Иларии, Иасона, Мавра, Диодора, Мариана.

2 апреля – день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных, преподобного Евфросина Синозерского, мучениц Фотины, Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины, Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии, Феодосии и мученика Севастиана, Святителя Никиты исповедника.

3 апреля – день памяти преподобных Серафима Вырицкого и Иакова, епископа Катанского.

4 апреля – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского; празднование икон Божией Матери Изборской, "Аз есмь с вами, и никтоже на вы".

5 апреля – день памяти преподобных Никона епископа и 199-ти учеников его, Марии Египетской.

6 апреля – день памяти преподобного Захарии Отверстого, святителя Артемия; празднование иконы Божией Матери "Тучная Гора".

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; день памяти преподобного Саввы Нового; преставление святителя Тихона; празднование иконы Божией матери "Благовещение".

8 апреля – Собор Архангела Гавриила; празднование иконы Божией Матери "Мелетинская".

9 апреля – день памяти мученицы Матроны Солунской.

10 апреля – день памяти преподобных Стефана чудотворца, Илариона Нового.

11 апреля – Лазарева суббота; день памяти священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных.

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12 апреля – Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим; день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского, святителя Софрония.

13 апреля – Великий Понедельник Страстной седмицы; день памяти Святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, священномученика Ипатия, святителя Иннокентия.

14 апреля – Великий Вторник Страстной седмицы; день памяти преподобных Марии Египетской, чудотворца Евфимия, арxимадрида Суздальского, Варсонофия Оптинского.

15 апреля – Великая Среда Страстной седмицы; день памяти преподобного Тита чудотворца; празднование иконы Божией Матери "Ключ Разумения".

16 апреля – Великий Чистый Четверг Страстной седмицы; воспоминание Тайной Вечери; день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена; празднование иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

17 апреля – Великая Страстная Пятница; воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа; день памяти преподобных Иосифа Песнописца и Георгия, иже в Малеи; празднование иконы Божией матери "Геронтисса".

18 апреля – Великая Суббота Страстной седмицы; день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними; перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

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19 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение. День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, равноапостольного Мефодия, епископа Моравского, преподобной Платониды Сирской, 120-ти персидских мучеников.

20 апреля – Начало Светлой седмицы; день памяти преподобных Георгия исповедника, Даниила Переяславского, архимандрита; празднование Византийской иконы Божией Матери.

21 апреля – день памяти апостолов от 70-ти Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними, мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии; празднование Иверской иконы Божией Матери, "Одигитрия" Шуйской, Испанской и "Георгиевской".

22 апреля – день памяти мученика Евпсихия Кесарийского; празднование икон Божией Матери Цесарской, Касперовской.

23 апреля – день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x.

24 апреля – день памяти священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского; празднование Иконы Божией Матери "Живоносный Источник".

25 апреля – день памяти преподобного Василия исповедника; празднование Муромской и Белыничской икон Божией Матери.

26 апреля – день памяти священномученика Артемона; празднование Икон Божией Матери Озерянской, "Сладкое Лобзание" ("Гликофилуса").

27 апреля – день памяти святого Мартина Первого, исповедника, папы Римского; празднование Виленской и Остробрамской икон Божиeй Матери.

28 апреля – Радоница; день памяти апостолов от семидесяти Аристарха, Пудa и Трофима.

29 апреля – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии; празднование Ильинско-Черниговской и Тамбовскoй икон Божией Матери.

30 апреля – день памяти священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, Фусика, Азата, Аскитреи и иных, преподобных Акакия, епископа Мелитинского, Зосимы, игумена Соловецкого.

Многодневные посты в апреле 2020 года:

До 18 апреля продолжается Великий пост. Также в апреле будет однодневный пост 29-го числа. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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Сплошные седмицы в апреле 2020:

В период с 19 по 26 апреля продлится Светлая седмица. В этот период нет ограничений в еде.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2020 года:

28 апреля 2020 наступит Радоница – особый Пасхальный день поминовения усопших родителей и других родственников.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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