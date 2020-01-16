Церковные праздники и посты в феврале 2020 по дням
Когда будет Сретение Господне, Масленица, почитание Иверской иконы Божией Матери и какие еще церковные праздники и значимые даты будут в феврале 2020
Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Сретение Господне? В какие дни нужно соблюдать пост? Когда будет Масленица? В какой день чествуются иконы Божией Матери – Иверская, "Отрада", "Утоли моя печали"? Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники, однодневные посты и дни поминовения будут в феврале 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковного православного календаря на февраль 2020.
Смотрите видео Рождественского богослужения:
1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
2 февраля – день памяти преподобного Евфимия Великого.
3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери "Отрада" или " Утешение".
4 февраля – день памяти апостола Тимофея.
6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее – начало подготовки к Великому посту.
10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина.
12 февраля – день памяти Блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.
14 февраля – день памяти мученика Трифона.
15 февраля – великий двунадесятый праздник Сретение Господне.
16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы; празднование иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне – подготовка к Великому посту.
18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование икон Божией Матери "Взыскание погибших" и Елецкой-Черниговской.
20 февраля – день памяти святителя Парфения.
21 февраля – день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
23 февраля – день памяти благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".
24 февраля – Начало Масленицы.
25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери.
27 февраля – День памяти преподобного Авксентия Вифинского, Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.
В феврале нет многодневных постов.
Однодневные посты в феврале 2020 – 5, 7, 19 и 21 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.
- Неделя о мытаре и фарисее с 9 по 15 февраля – можно есть скоромную пищу;
- Масленица с 24 февраля по 1 марта – можно есть яйца и молочные продукты, но нельзя мясо.
- 9 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
- 22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота.
Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в феврале 2020 года в Украине.
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