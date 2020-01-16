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Церковные праздники и посты в феврале 2020 по дням

Когда будет Сретение Господне, Масленица, почитание Иверской иконы Божией Матери и какие еще церковные праздники и значимые даты будут в феврале 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Церковные праздники в феврале
Церковные праздники в феврале
Фото: Pexels

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Сретение Господне? В какие дни нужно соблюдать пост? Когда будет Масленица? В какой день чествуются иконы Божией Матери – Иверская, "Отрада", "Утоли моя печали"? Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники, однодневные посты и дни поминовения будут в феврале 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковного православного календаря на февраль 2020.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

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Православные церковные праздники в феврале 2020 года: календарь

1 февраля – день памяти святого Макария Великого; день памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

2 февраля – день памяти преподобного Евфимия Великого.

3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери "Отрада" или " Утешение".

4 февраля – день памяти апостола Тимофея.

6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля – день памяти святителя Григория Богослова; день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее – начало подготовки к Великому посту.

10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина.

12 февраля – день памяти Блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля – день памяти мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.

14 февраля – день памяти мученика Трифона.

Церковные праздники в феврале
Церковные праздники в феврале
Фото: Pexels

15 февраля – великий двунадесятый праздник Сретение Господне.

16 февраля – день памяти Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы; празднование иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне – подготовка к Великому посту.

18 февраля – день памяти мученицы Агафьи; празднование икон Божией Матери "Взыскание погибших" и Елецкой-Черниговской.

20 февраля – день памяти святителя Парфения.

21 февраля – день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

23 февраля – день памяти благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".

24 февраля – Начало Масленицы.

25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери.

27 февраля – День памяти преподобного Авксентия Вифинского, Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.

Посты в феврале 2020 года:

В феврале нет многодневных постов.

Однодневные посты в феврале 2020 – 5, 7, 19 и 21 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Сплошные седмицы в феврале 2020:

  • Неделя о мытаре и фарисее с 9 по 15 февраля – можно есть скоромную пищу;
  • Масленица с 24 февраля по 1 марта – можно есть яйца и молочные продукты, но нельзя мясо.

Дни особого поминовения усопших в феврале 2020 года:

  • 9 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
  • 22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в феврале 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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