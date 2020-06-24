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Церковные праздники и посты в июле 2020 года по дням

Сегодня, 19:18

Когда отмечается Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, Владимирская икона Божией Матери и какие еще церковные праздники и значимые даты в июле-2020

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Рождество Иоанна Крестителя Предтечи? Когда закончится Петров пост и наступит День апостолов Петра и Павла? Когда празднуется день святой Ольги и Елены? В какие дни чествуются иконы Божией Матери Владимирская, "Троеручица" и другие?

Церковные праздники в июле
Церковные праздники в июле
Фото: Depositphotos

Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники будут в июле 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, дни памяти и другие важные события церковного православного календаря на июль 2020.

Православные церковные праздники в июле 2020 года: календарь

1 июля – Мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула. Празднование Боголюбской икoны Божией Матери.

2 июля – Апостола Иуды, брата Господня, святителя Иоанна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

3 июля – Священномученика Мефодия, eпископа Патарского, святителя Мины, епископа Полоцкого, благоверного князя Глеба Владимирского. Празднование Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

4 июля – Мученика Иулиана Тарсийского. Обретение мощей преподобного Максима Грека.

5 июля – Священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Память Собора преподобных отцов Псково-Печерских. Празднование Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.

6 июля – Празднование Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых.

7 июля – Рождество честного славного Пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего, в честь которого у славян отмечается праздник Ивана Купала.

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8 июля – День Петра и Февронии Муромских, чудотворцев.

9 июля – Преподобного Давида Солунского. Празднование Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля – Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Праведной Иоанны мироносицы, преподобного Сампсона странноприимца.

11 июля – Перенесение мощей мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Празднование иконы Божией Матери Троеручица.

12 июля – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Празднование Касперовской, Дуниловской икон Божией Матери.

13 июля – Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов. Память Собора святых Биробиджанской епархии. Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.

14 июля – Бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших. Мученика Потита Гаргарского.

15 июля – Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также день Святителя Фотия, митрополита Киевского. Празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

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16 июля – Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Мученика Иакинфа Римского.

17 июля – Святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца Преподобного Андрея Рублева, а также Память святых Царственных Мучеников: Николая Второго и ижe с ним убиенных. Празднование Галатской иконы Божией Матери.

18 июля – Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Афанасия Афонского. Преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Празднование иконы Божией Матери "Экономисса" ("Домостроительница").

19 июля – Собор Радонежских святых. Преподобного Сисоя Великого. Празднование "Валаамской", Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.

20 июля – День памяти преподобной Евфросинии, княжны Московской, преподобного Акакия Синайского, преподобного Фомы, Малеина. Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. День памяти великомученика Прокопия.

22 июля – Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Празднование икон Божией Матери Колочской, Кипрской (Стромынской).

23 июля – Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве. Преподобного Антония Печерского. Празднование Коневской иконы Божией Матери.

24 июля – Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом Крещении Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй. Празднование икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.

25 июля – День памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, игумена. Празднование икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

26 июля – Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.

27 июля – Апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Никодима Святогорца. Празднование "Елисаветградской" иконы Божией Матери.

28 июля – Равноапостольного великого князя Владимира, Собор Киевских святых, а также память святых отцов шести Вселенских Соборов.

29 июля – День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников. Празднование иконы Божией Матери Чирской Псковской.

30 июля – День святой великомученицы девы Марины Антиохийской. Празднование Святогорской иконы Божией Матери.

31 июля – Мученика Емилиана Доростольского. Мученика Иакинфа Амастридского. Калужской иконы Божией Матери.

Посты в июле 2020 года:

Многодневный пост в июле – продолжается Петров пост, начатый с 15 июня, и завершится 11 июля. Это не слишком строгий пост, установленный в память святых апостолов Петра и Павла, день чествования которых приходится на 12 июля.

Однодневные посты в июле будут 15, 17, 22, 24, 29 и 31 числа. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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