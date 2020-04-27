Церковные праздники и посты в мае 2020 по дням

Когда отмечаем Вознесение Господне, когда чтим память Георгия Победоносца и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаем в мае 2020

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем великий праздник Вознесение Господне? Когда чтится память павших воинов? В какие дни чествуются иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", "Неупиваемая чаша", Кипрская, Иверская, Печерская и другие?

Церковные праздники в мае Фото: Depositphotos

Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники будут в мае 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, дни памяти и другие важные события церковного православного календаря на май 2020.

Православные церковные праздники в мае 2020 года: календарь

1 мая – день памяти преподобного Иоанна Солунского и ученика Григория Декаполита; празднование Максимовской иконы Божией Матери.

2 мая – день памяти блаженной Матроны Московской, преподобного Иоанна Ветхопещерника.

3 мая – день памяти святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; преподобного Феодора Трихины, святителей Григория и Анастасия Первого Синаита, патриархов Антиохийских; празднование Кипрской, Кипяжской икон Божией Матери.

4 мая – день памяти мучеников Ианнуария, Прокула, Соссия, Фавста, Дисидерия, Евтихия, Акутиона, Феодора, Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия.

5 мая – день памяти преподобного Феодора Сикеота.

6 мая – день памяти великомученика Георгия Победоносца; второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов; празднование "Молченской" иконы Божией Матери.

8 мая – день памяти апостола и евангелиста Марка; празднование Цареградской иконы Божией Матери.

9 мая – поминовение усопших воинов; день памяти святителя Стефана, священномученика Василия.

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10 мая – день памяти апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.

11 мая – день памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мучеников Керкиры, Дады, Максима и Квинтилиана.

12 мая – день памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона; преподобных Мемнона Чудотворца, игумена Египетского, Нектария Оптинского.

13 мая – Преполовение Пятидесятницы; день памяти апостола Иакова Зеведеева; обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского; празднование Моздокской (Иверской); Дубенской (Красногорской) икон Божией Матери.

14 мая – день памяти преподобного Пафнутия Боровского; празднование икон Божией Матери "Нечаянная Радость", Царевококшайской (Мироносицкой), Андрониковской.

15 мая – день памяти святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского; перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида; празднование Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.

16 мая – день памяти мучеников Тимофея, Мавры, преподобных Феодосия, игумена Киево-Печерского, Петра, чудотворца, епископа Аргосского, Иулиании и Евпраксии Московских; празднование икон Божией Матери Печерской-Нерукотворенной, Яскинской-Печерской, Свенской, "Успение" Киево-Печерской, Печерской.

17 мая – день памяти мученицы Пелагии; празднование Старорусской иконы Божией Матери.

18 мая – день памяти великомученицы Ирины Македонской; празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального.

20 мая – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы; воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме; день памяти мученика Акакия сотника; празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

21 мая – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого.

22 мая – день памяти пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, преподобного Иосифа Оптинского; перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар; празднование Перекопской иконы Божией Матери.

23 мая – день памяти апостола Симона Зилота; празднование Киево-Братской иконы Божией Матери.

24 мая – день памяти священномученика Мокия, равноапостольных Ростислава, князя Великоморавского, Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.

25 мая – день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца, святителей Епифания, епископа Кипрского, Германа, патриарха Константинопольского.

26 мая – день памяти мучеников Гликерии, Лаодикия, стража темничного.

27 мая – отдание праздника Пасхи, Предпразднество Вознесения Господня; день памяти блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца, мученика Исидора Хиосского; празднование Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.

28 мая – великий церковный праздник Вознесение Господне; день памяти преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.

29 мая – попразднство Вознесения Господня; день памяти преподобного Феодора Освященного; перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.

30 мая, суббота – день памяти апостола Андроника и святой Иунии.

31 мая – день памяти святых отцов сeми Вселенских Соборов, преподобного Макария Алтайского, мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины, семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии; празднование икон Божией Матери Чолнской, "Умиление" Псково-Печерской.

Посты в мае 2020 года:

Однодневные посты в мае будут 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в мае 2020 года:

9 мая – день поминовения усопших воинов.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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