Церковные праздники и посты в ноябре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в ноябре 2020 Дни святого Михаила, святого Иоанна Златоуста, апостола Филиппа, Рождественский пост, другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда будет Димитриевская родительская суббота? В какой день чествуются самые почитаемые иконы Божией Матери – Казанская, "Всех скорбящих Радость", "Скоропослушница"? Когда начинается Рождественский пост-2020? Когда почитаются святые архангел Михаил, Иоанн Златоуст, апостол Филипп? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в ноябре-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на ноябрь 2020 года.

Церковные праздники в ноябре Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в ноябре 2020 года: календарь

1 ноября – день памяти Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников.

2 ноября – великомученика Артемия Антиохийского, праведного отрока Артемия Веркольского.

3 ноября – день преподобного Илариона Великого, перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Илариона Псковоозерського, Гдовского, преподобного Феофила и Иакова Омуцких, мучеников Дасия, Гая и Зотика.

4 ноября – празднование Казанской иконы Божией Матери, а также Андрониковский иконы Божией Матери. День памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, Семь отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников. Александра, епископа, Ираклия, воина, и женщин Анны, Елизаветы, Феодоры и Гликерии.

5 ноября – День Апостола Иакова, брата Господня пo плоти. Блаженного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца, святого Игнатия, патриарха Константинопольского, преподобного Елисея Лавришевского.

6 ноября – Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобного Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, блаженного Элезвоя царя Эфиопского, мучениц Синклитикия и двух дочерей ее, святого Афанасия, патриарха Цареградского.

7 ноября – Димитриевская родительская суббота – день поминовения умерших. Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифа.

8 ноября – Великомученика Димитрия Солунского, упоминание большого и страшного землетрясения в Константинополе, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

9 ноября – мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах, обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переяславле-Залесском, мученицы Капитолины и Эротииды, мученика Марка и других с ним.

10 ноября – великомученицы Параскевы Пятницы, мучеников. Терентия и Неонилы и детей их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения Первого, архиепископа Сербского, преподобного Иова, игумена Почаевского, святого Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, священномученика Неофита, епископа Урбнистского.

11 ноября – преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его, архимандрита Ростовского, мучеников Клавдия, Астерия, Неона, мученицы Феониллы, преподобной Анны.

12 ноября – Священномученика Зиновия епископа Эгейского, и сестры его священномученицы Зиновии, апостолов от 70-ти Терентия, Марка, Варсавы и Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракузского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Солунской, святого Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. Празднование Озерянской иконы Божиeй Матери.

13 ноября – апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха Александрийского, преподобных Спиридона и Никодима, просфорникам Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры Констанипольской.

14 ноября – бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномученика Иоанна, епископа, Иакова пресвитера, что в Персии пострадали, мученицы Кириены и Иулиании, мученика Ерминингельда, царевича Готского, мучеников Кесария, Дасия и с ними пятерых.

15 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского. Празднование "Одигитрия" Шуйской иконы Божией Матери.

16 ноября – Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, обновление храма великомученика Георгия в Лидде, мучеников Атика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобного Снандулии.

17 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра епископа Мирского и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Никандра Городноозерського, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

18 ноября – мучеников Галактиона и Епистимии, святителя Ионы, архиепископа Новгородского апостолов от 70-х Патрова, Ерма, Лина, Гая, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

19 ноября – святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преставление преподобного Варлаама Хутынского, преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святителя Германа, архиепископа Казанского, преподобного Варлаама Керетського, мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавроменийского.

20 ноября – мучеников в Мелитыне: Иеронима, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахии, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, преподобного Зосимы Ворбозомського. Обретение мощей преподобного Кирилла Новоозерского (Новгородского), мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Касинии и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Празднование иконы Божией Матери "Взыграние".

21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

22 ноября – мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны Константинопольской, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолии и Сосипатры, святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца. Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".

23 ноября – апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Мученика Ореста врача. Священномученика Милия Персидского и двух учеников его, преподобного Феостирикта, что в Символах, мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

24 ноября – великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, преподобного Мартирия Зеленецкого, мученика Стефана Дечанского.

25 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Преподобных Нила Постника и Нила Мироточивого, блжаженного Иоанна Власатого, Ростовского, пророка Ахии. Празднование иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, мучеников Палестинской, Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

27 ноября – Апостола Филиппа, преподобного Филиппа Ирапского, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

28 ноября – Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркелла и Евстахия, мученика Димитрия. Празднование иконы Божией Матери Купятицкая. Поминовение всех, в Украине голодом измученных.

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, в святом крещении Матфея.

30 ноября – Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, в святом крещении Михаила, и с ним 133 воинов.

Посты в ноябре 2020 года:

В ноябре начинается многодневный Рождественский пост – с 28 ноября до 6 января 2020 года.

Однодневные посты будут 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 ноября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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