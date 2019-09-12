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Церковные праздники и посты в октябре 2019 по дням

Когда празднуем Покров Пресвятой Богородицы, Иверскую икону Божией Матери и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в октябре 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Церковные праздники в октябре
Церковные праздники в октябре
Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? Когда наступит Покров Пресвятой Богородицы? В какой день чествуются самые почитаемые иконы Божией Матери – Иверская, "Умиление", "Спорительница хлебов"? Когда будут постные дни в октябре? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на октябрь 2019 года.

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Православные церковные праздники в октябре 2019 года: календарь

1 октября – День мученицы Ариадны, почитание Молченской (Целительница) и Старорусской икон Божией Матери.

2 октября – День мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта.

3 октября – День Великомученика Евстафия, исповедника Михаила.

4 октября – День Апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея, обретение мощей святого Димитрия Ростовского.

5 октября – День пророка Ионы и священномученика Фоки, празднование иконы Божией Матери "Услышательница".

6 октября – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также День мученицы девы Ираиды.

7 октября – День первомученицы равноапостольной Феклы, почитание Мирожской иконы Божией Матери.

8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского всея Руси чудотворца.

9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, День преподобного Ефрема.

10 октября – Преподобного Савватия Соловецкого, мученика Каллистрата, священномученика Петра, апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

11 октября – Преподобных Харитона Исповедника, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября – Преподобного Кириака Отшельника, мучеников Дады, Гаведдая, Каздои и Преподобного Феофана Милостивого.

13 октября – Священномученика епископа Григория, перенесение мощей Преподобного Михаила первого митрополита Киевского.

14 октября – великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

15 октября – Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

16 октября – Священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Почитание Трубчевской иконы Божией Матери.

17 октября – Священномученика Иерофея, Мученицы Доминианы с дочерьми, Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца, Преподобного Павла Препостного.

18 октября – Мученицы Харитины, Священномученика Дионисия.

19 октября – День памяти Апостола из 12-ти Фомы. Почитание Арапетской иконы Божией Матери.

20 октября – Мучеников Сергия, Вакха, пресвитера Иулиана, диакона Кесария, пресвитера Евсевия и святого Леонтия Ипатика. Почитание иконы Божией Матери "Умиление".

21 октября – Преподобных Пелагеи, Таисии, Трифона.

22 октября – Апостола из 12-ти Иакова Алфеева. Почитание Корсунской иконы Божией Матери.

23 октября – Мучеников Евлампия и Евлампии. Почитание иконы Божией Матери "Предвозвестительница".

24 октября – Апостола Филиппа, Преподобных Феофана Исповедника, Льва Оптинского, мучениц Зинаиды и Филониллы. Почитание иконы Божией Матери "Вододательница".

25 октября – Мучеников Прова, Тараха, Андроника, Доменики. Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки пророка и крестителя Господня, Иоанна Предтечи.

26 октября – Мученика Карпа, Великомученицы Хрисы. Празднование Иверской иконы Божией Матери.

27 октября – Преподобной Параскевы Сербской, Мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, Священномученика Сильвана.

28 октября – Преподобномученика Лукиана, Преподобного Евфимия Нового. Почитание иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

29 октября – Мученика Лонгина.

30 октября – Пророка Осии. Празднование икон Божией Матери "Прежде Рождества и по Рождестве Дева", "Избавительница".

31 октября – Апостола и евангелиста Луки, Преподобных Иосифа и Иулиана, Мученика Марина.

Посты в октябре 2019 года:

В октябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 октября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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