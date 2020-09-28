Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в октябре 2020 празднуем Покров Пресвятой Богородицы, Иверскую икону Божией Матери, другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда будет Покров Пресвятой Богородицы? В какой день чествуются самые почитаемые иконы Божией Матери – Иверская, "Умиление", "Спорительница хлебов"? Когда постные дни в октябре? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в октябре-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на октябрь 2020 года.

Церковные праздники в октябре Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в октябре 2020 года: календарь

1 октября – день мученицы Ариадны, преподобных Евмения, Илариона Оптинского, Евфросинии Суздальской. Почитание Молченской (Целительница) и Старорусской икон Божией Матери.

2 октября – день мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта.

3 октября – день Великомученика Евстафия, исповедника Михаила.

4 октября – день апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея, обретение мощей святого Димитрия Ростовского.

5 октября – день пророка Ионы и священномученика Фоки, празднование иконы Божией Матери "Услышательница".

6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна , а также день мученицы девы Ираиды.

7 октября – день первомученицы равноапостольной Феклы, почитание Мирожской иконы Божией Матери.

8 октября – преставление преподобного Сергия Радонежского всея Руси чудотворца.

9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова , День преподобного Ефрема.

10 октября – преподобного Савватия Соловецкого, мученика Каллистрата, священномученика Петра, апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

11 октября – преподобных Харитона Исповедника, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

12 октября – преподобного Кириака Отшельника, мучеников Дады, Гаведдая, Каздои и Преподобного Феофана Милостивого.

13 октября – священномученика епископа Григория, перенесение мощей Преподобного Михаила первого митрополита Киевского.

14 октября – великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии . Празднование икон Божией Матери Касперовская, Мятинская, Покров Пресвятой Богородицы, Гербовецкая, Бравецкая, Люблинская, Псково-Покровская.

15 октября – священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, Блаженного Андрея, юродивого.

16 октября – священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Почитание Трубчевской иконы Божией Матери.

17 октября – священномученика Иерофея, благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца, преподобного Павла Препостного, мученицы Доминианы с дочерьми, обретение мощей святителей Гурия и Варсонофия.

18 октября – святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев, мученицы Харитины, священномученика Дионисия.

19 октября – день памяти Апостола из 12-ти Фомы , почитание Арапетской иконы Божией Матери.

20 октября – мучеников Сергия и Вакха, пресвитера Иулиана, диакона Кесария, пресвитера Евсевия и святого Леонтия Ипатика. Почитание иконы Божией Матери "Умиление" .

21 октября – преподобных Пелагеи, Таисии, Трифона.

22 октября – апостола из 12-ти Иакова Алфеева. Почитание Корсунской иконы Божией Матери.

23 октября – мучеников Евлампия и Евлампии. Почитание иконы Божией Матери "Предвозвестительница".

24 октября – апостола от 70-ти Филиппа, преподобных Феофана Исповедника, Собор преподобных старцев Оптинских, мучениц Зинаиды и Филониллы. Почитание иконы Божией Матери "Вододательница".

25 октября – день памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора, мучеников Прова, Тараха, Андроника, Доменики. Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки пророка и крестителя Господня, Иоанна Предтечи.

26 октября – мученика Карпа Фиатирского, великомученицы Хрисы, празднование Иверской иконы Божией Матери .

27 октября – преподобной Параскевы Сербской, мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, священномученика Сильвана.

28 октября – преподобномученика Лукиана Антиохийского, преподобного Евфимия Нового, Святителя Афанасия. Почитание иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" .

29 октября – день памяти святых по имени Лонгин: мученика Лонгина сотника иже при Кресте Господни, Лонгина Яренгского, а также вратаря Печерского, в Дальних пещерах, память преподобного Галла.

30 октября – пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского, память мучеников, бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их. Празднование икон Божией Матери "Прежде Рождества и по Рождестве Дева", "Избавительница".

31 октября – апостола и евангелиста Луки , преподобного Иулиана Персиянина, Мученика Марина Аназаровского обретение мощей преподобного Иосифа чудотворца.

Посты в октябре 2020 года:

В октябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 октября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов, однако на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября разрешена рыба.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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