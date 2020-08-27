Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в сентябре 2020 будут Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня и другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда будут Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня, Усекновение главы Иоанна Предтечи? Какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в сентябре-2020? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на сентябрь 2020 года.

Церковные праздники в сентябре Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в сентябре 2020 года: календарь

1 сентября – День мученика Андрея Стратилата, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы. Празднование Донской иконы Божией Матери.

2 сентября – День пророка Самуила, мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников.

3 сентября – День апостола от 70-ти Фаддея, преподобных чудотворца Аврамия Смоленского, Марфы Дивеевской. Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

4 сентября – День мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, а также священномученика Горазда (Павлика), преподобного Исаакия Оптинского. Празднование грузинской иконы Божией Матери.

5 сентября – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. День мученика Луппа Солунского, святителя Каллиника I, патриарха Константинопольского.

6 сентября – перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также день памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова. Празднование Петровской иконы Божией Матери.

7 сентября – День апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, а также перенесение мощей апостола Варфоломея.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы , празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая, а также день памяти Блаженной Марии Дивеевской, мучеников Адриана и Натальи.

9 сентября – День преподобного Пимена Великого.

10 сентября – обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

12 сентября – День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, а также перенесение мощей князя Александра Невского .

13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также перенесение мощей благоверных князей Петра и Февронии, чудотворцев.

14 сентября – Начало индикта, церковное новолетие , а также День памяти преподобного Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской. Празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.

15 сентября – День преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры. Празднование Калужской иконы Божией Матери.

16 сентября – День священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и многих с ним, преподобного Феоктиста Палестинского, мученицы Василисы Никомидийской, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. Празднование Писидийской иконы Божией Матери.

17 сентября – Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Празднование иконы Неопалимая Купина .

18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи. Празднование Оршанской иконы Божией Матери.

19 сентября – Михайлово Чудо, воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех . Празднование Арапетской и Киево-Братской икон Божией Матери.

20 сентября – День памяти святителя Иоанна, преподобного Луки, мученика Созонта.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы , а также празднование икон Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", София – Премудрость Божия, "Знамение" и др.

22 сентября – День праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, а также Мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

23 сентября – День мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, память Собора Липецких святых.

24 сентября – День Пpеподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской Младшей, а также перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Празднование Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.

25 сентября – День священномученика Автонома Италийского, епископа, преподобного Афанасия Высоцкого. Празднование Бояновской иконы Божией Матери.

26 сентября – Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, День священномученика Корнилия Сотника, епископа. Празднование Дубовичской иконы Божией Матери.

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня, а также преставление Иоанна Златоуста . Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.

28 сентября – День Великомученика Никиты Готфского. Празднование Новоникитской иконы Божией Матери.

29 сентября – День Великомученицы Евфимии Всехвальной, перенесение мощей праведного Алексия Московского. Празднование икон Божией Матери "Призри на Смирение" и "Знамение" Каменской.

30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии . Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.

Посты в сентябре 2020 года:

В сентябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 30 сентября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться