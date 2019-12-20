Церковные праздники и посты в январе 2020 по дням

Когда отмечается Рождество Христово, Обрезание Господне, Крещение и какие еще церковные праздники и значимые даты будут в январе 2020

Какой сегодня церковный праздник Фото: Pexels

Какой сегодня церковный праздник? В какой день празднуем Рождество Христово? Когда будет Обрезание Господне? В какой день наступит Крещение Господне? Когда отмечаем Татьянин день? Сколько продлится Рождественский пост 2019-2020? Когда начинаются Святки? В какой день чествуются иконы Божией Матери – "Спасительница утопающих", "Трех Радостей", "Милостивая", "Помощница в родах", "О Тебе радуется"? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на январь 2020 года.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

Православные церковные праздники в январе 2020 года: календарь

1 января – Ильи Муромского Чудотворца. Мучеников Вонифатия Тарсийского, Полиевкта и Тимофея.

2 января – Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца. Мученика Игнатия Богоносца. Икон Божией Матери "Спасительница утопающих" и Новодворской.

3 января – Великомученицы Иулиании.

4 января – Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января – Мучеников Василия, Макария, Иоанна. Десяти критских мучеников.

6 января – Рождественский сочельник. Мученицы Евгении. Преподобного Николая Славянина.

7 января – Великий праздник Рождество Христово. Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Священномученика Евфимия Сардийского. Икон Божией Матери "Трех Радостей", "Милостивая", "Помощница в родах", "О Тебе радуется", Остробрамской Виленской, Байбузской, Барловской (Блаженное Чрево).

9 января – Апостола первoмученика Стефана. Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.

10 января – День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

Церковные праздники в январе 2020 Фото: Pexels

11 января – Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Преподобного Маркелла Апамейского.

12 января – Святителя Макария. Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.

13 января – Преподобной Мелании Римляныни. Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

14 января – Великий праздник Обрезание Господне. День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

15 января – Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Праведной Иулиании Лазаревской.

16 января – Святого пророка Малахия. Мученика Гордия Каппадокийского.

17 января – Собор 70 апостолов. День памяти преподобного Феоктиста.

18 января – Крещенский сочельник. Мучеников Феопемпта, Феоны волхва.

19 января – Великий праздник Святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

20 января – Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января – Преподобных Григория, чудотворца Печерского, Георгия Хозевита и Емилиана исповедника, Домники Константинопольской, игуменьи.

22 января – Преподобного Евстратия. Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

23 января – Святителя Феофана, Затворника Вышенского. Преподобного Павла Комельского.

24 января – Преподобных Феодосия Великого, Михаила Клопского. Елецкой иконы Божией Матери.

25 января – Татьянин день. Святителя Саввы, архиепископа Сербского. Икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной, Попской.

26 января – Мучеников Ермила и Стратоника. Преподобного Иринарха.

27 января – День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных.

28 января – Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 января – Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла. Праведного Максима Тотемского.

30 января – Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому. Преподобного Антония Дымского.

31 января – Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

Посты в январе 2020 года:

В январе продолжается многодневный Рождественский пост, который начался с 28 ноября и завершится 6 января 2020 года.

Однодневные посты в январе 2020 – 18, 22, 24, 29 и 31 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

В период с 7 по 19 января отмечаются Рождественские Святки.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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