Ченстоховская икона Божией Матери-2020: история и молитва

В чем помогает древний образ Божией Матери

19 марта православные почитают Ченстоховскую икону Божией Матери.

Ченстоховская икона Божией Матери – это главная святыня Польши и одна из самых почитаемых святынь центральной и восточной Европы. Из-за тёмного оттенка лика также известна как "Чёрная мадонна".

Ченстоховская икона Божией Матери: история и чудеса

Ченстоховская икона Божией Матери относится, по преданию, к тем 70-ти иконам Пресвятой Богородицы, которые написал святой евангелист Лука. Она была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице. В 66 – 67 годах, во время нашествия римских войск под предводительством Веспасиана и Тита, христиане бежали в местечко Пеллу. Вместе с другими святынями они сохраняли в пещерах и Ченстоховский образ Богоматери. В 326 году, когда святая царица Елена ходила в Иерусалим для поклонения святым местам и обрела Крест Христов, она получила в дар от христиан эту икону, привезла ее в Константинополь и поставила во дворцовой часовне, где святыня находилась в течение пяти веков.

Дальше чудотворный образ с великой честью был принесен основателем города Львова, князем Львом Даниловичем, и помещен в Бельзском замке.

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Потом чудотворная икона досталась польскому правителю князю Владиславу Опольскому. Однажды татары осадили замок Бельз. Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил навсегда следы крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять осаду замка. Заступница Небесная повелела князю перенести чудотворную икону на Ясную гору Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе, князь Владислав перенес в него чудотворную святыню, вверив ее на хранение монахам Паулинского ордена. Через несколько лет обитель была ограблена гуситами. Лишив ее всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но невидимая сила удерживала коней, и возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабителей сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут же справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотою.

Ченстоховская икона Божией Матери: иконография

Ченстоховская икона выполнена на деревянной панели размерами 122,2 × 82,2 × 3,5 см. Икона относится к типу Одигитрия. Христос сидит на руках Богородицы, которая правой рукой указывает на Него, своей правой рукой Он благословляет, а левой — держит книгу. На иконе остались несколько разрезов, полученных, по легенде, от удара саблей.

Ченстоховская икона Божией Матери: молитва

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щиеся Тебе́ и сотвори́

Ченстоховская икона Божией Матери: в чем помогает

Разделение молитвенных прошений перед разными чудотворными иконами Богоматери – условность. По вере молящегося, Господь может подать ему помощь в ответ на молитву перед любов иконой.

Но за все время, сколько Ченстоховская икона Царицы Небесной находится на Ясной горе, верующими было замечено, что после молитвы к Матери Божьей перед образом Ее Ченстоховским у молящихся каким-то чудесным образом воспламенялся патриотический дух.

Существует множество свидетельств о заступничестве, помощи и исцелениях по молитвам у чудотворного образа Ченстоховской Божией Матери от рака, бесплодия, наркомании и пьянства.

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