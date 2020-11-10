Черная пятница-2020: дата, история и традиции
Когда будет Черная пятница в 2020 году и откуда к нам пришел праздник шопинга
Близится день самых грандиозных распродаж, именуемый Черной пятницей, который традиционно пройдет в Украине и мире в конце ноября. Когда будет Черная пятница в 2020 году, какова история дня и почему он получил такое название, читайте в нашей статье.
Черная пятница (Black Friday) или же день тотальных распродаж – это пятница после Дня благодарения в Америке, который ежегодно празднуется в четвертый четверг ноября.
С этого момента стартует традиционный рождественский сезон распродаж. А значит, наступает благословенное время для любителей шопинга.
Ежегодно черная пятница может наступить в промежуток с 23 по 29 ноября.
Американский День благодарения в 2020 году выпадает на четверг, 26 ноября. Соответственно Черная пятница-2020 наступит в ночь с 26-го на 27 ноября.
Как правило, старт скидок выпадает на полночь с четверга на пятницу, и в это время множество шоперов устремляются в магазины за покупками.
Распродажа товаров не ограничивается одним днем, а длится еще несколько дней. Огромные скидки до 50-80% действуют до конца акции.
Кроме того, многие магазины для привлечения покупателей, могут не дожидаться, когда будет Черная пятница, а начать снижать цены на свои товары еще за неделю до официального старта Black Friday.
Черная пятница не является официальным праздником, хотя для шоперов это настоящее торжество. Многие люди даже старались взять в этот день отгул, чтобы пройтись по магазинам и скупить по низким ценам предметы гардероба, одежду, мебель, всевозможную технику и другие товары. Традиция устраивать распродажи в этот день началась в XIX веке.
Магазины в этот день могут начать работу очень рано – в 5 часов утра, а то и вообще с полуночи. Причем, первым покупателям делают серьезные скидки до 80%, чтобы привлечь в магазины как можно больше людей.
Термин "Черная пятница" появился в Филадельфии и изначально имел другой смысл. Он характеризовал ситуацию на дорогах с огромными пробками в пятницу после Дня благодарения, когда все разъезжались из дома после праздника.
Позже трактовка этого термина приобрела более позитивный смысл, связанный с идиомой in the black вместо in the red, что означает "положительный баланс" и переход из красного в черное, ведь продавцы выйдут в плюс в этот день.
Самая большая распродажа года проходит не только в магазинах и ТЦ, но и на сайтах. Настоящей лавиной обрушиваются рассылки на почту и в мессенджеры потенциальным покупателям, которые зазывают на распродажи.
Из-за сильного наплыва покупателей в сети сайты иногда не выдерживают, и происходят сбои в работе. Зато это более безопасный вариант осуществить покупки во время акций Черной пятницы в условиях соблюдения карантина.
Смотрите подборку шопинг-безумия в Черную пятницу:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное