Черная пятница-2020: дата, история и традиции

Когда будет Черная пятница в 2020 году и откуда к нам пришел праздник шопинга

Близится день самых грандиозных распродаж, именуемый Черной пятницей, который традиционно пройдет в Украине и мире в конце ноября. Когда будет Черная пятница в 2020 году, какова история дня и почему он получил такое название, читайте в нашей статье.

Черная пятница Фото: Pexels

Что такое Черная пятница

Черная пятница (Black Friday) или же день тотальных распродаж – это пятница после Дня благодарения в Америке, который ежегодно празднуется в четвертый четверг ноября.

С этого момента стартует традиционный рождественский сезон распродаж. А значит, наступает благословенное время для любителей шопинга.

Черная пятница Фото: Pexels

Когда будет Черная пятница-2020

Ежегодно черная пятница может наступить в промежуток с 23 по 29 ноября.

Американский День благодарения в 2020 году выпадает на четверг, 26 ноября. Соответственно Черная пятница-2020 наступит в ночь с 26-го на 27 ноября.

Как правило, старт скидок выпадает на полночь с четверга на пятницу, и в это время множество шоперов устремляются в магазины за покупками.

Распродажа товаров не ограничивается одним днем, а длится еще несколько дней. Огромные скидки до 50-80% действуют до конца акции.

Черная пятница Фото: Pexels

Кроме того, многие магазины для привлечения покупателей, могут не дожидаться, когда будет Черная пятница, а начать снижать цены на свои товары еще за неделю до официального старта Black Friday.

Черная пятница: история и традиции праздника шопинга

Черная пятница не является официальным праздником, хотя для шоперов это настоящее торжество. Многие люди даже старались взять в этот день отгул, чтобы пройтись по магазинам и скупить по низким ценам предметы гардероба, одежду, мебель, всевозможную технику и другие товары. Традиция устраивать распродажи в этот день началась в XIX веке.

Черная пятница Фото: Pexels

Магазины в этот день могут начать работу очень рано – в 5 часов утра, а то и вообще с полуночи. Причем, первым покупателям делают серьезные скидки до 80%, чтобы привлечь в магазины как можно больше людей.

Термин "Черная пятница" появился в Филадельфии и изначально имел другой смысл. Он характеризовал ситуацию на дорогах с огромными пробками в пятницу после Дня благодарения, когда все разъезжались из дома после праздника.

Позже трактовка этого термина приобрела более позитивный смысл, связанный с идиомой in the black вместо in the red, что означает "положительный баланс" и переход из красного в черное, ведь продавцы выйдут в плюс в этот день.

Черная пятница Фото: Pexels

Самая большая распродажа года проходит не только в магазинах и ТЦ, но и на сайтах. Настоящей лавиной обрушиваются рассылки на почту и в мессенджеры потенциальным покупателям, которые зазывают на распродажи.

Из-за сильного наплыва покупателей в сети сайты иногда не выдерживают, и происходят сбои в работе. Зато это более безопасный вариант осуществить покупки во время акций Черной пятницы в условиях соблюдения карантина.

Смотрите подборку шопинг-безумия в Черную пятницу:

