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Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Самые интересные, шикарные и прикольные подарки на день бухгалтера 16 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру
Фото: Pixabay

Близится День бухгалтера, который в 2019 году отмечается во вторник, 16 июля. Как поздравить с профессиональным праздником всех финансистов, экономистов, счетоводов и какой подарок бухгалтеру на день бухгалтера можно выбрать? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье.

Смотрите видео о невероятном перевоплощении бухгалтерши:

Популярный подарок дню бухгалтера

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру
Фото: Pixabay

Какой выбрать недорогой и символичный подарок на День бухгалтера? Давайте обратимся к фэн-шуй. Раз бухгалтер – человек, сохраняющий и приумножающий на предприятии финансы, значит, и сувенир ему можно преподнести соответствующий. Согласно восточной науке, это может быть фигурка жабы, чашка с изображением дракона, амулет денежной удачи или свинья-копилка.

Креативный подарок на День бухгалтера своими руками

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру
Фото: Pixabay

Проявите творческую мысль и сделайте подарок ко дню бухгалтера своими руками из подручных средств. Можно обойтись и поздравительной открыткой, а можно пойти дальше и, к примеру, применить в качестве исходного материала старые счеты, выложив из них нарядное панно на стену, или древнюю счетную машинку, посадив в нее комнатный цветок.

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Оригинальный подарок на День бухгалтера

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру
Фото: Pixabay

Какой можно придумать дорогой и эффектный подарок бухгалтеру на день рождения или в его профессиональный праздник? Отличная идея для приятного сюрприза – это разложить по ноутбуку купюры и аккуратно прикрыть их крышкой… Представляете реакцию вашего любимого бухгалтера, когда он сядет за свой отчет?

Шикарный подарок главному бухгалтеру на День бухгалтера

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру
Фото: Pixabay

Что преподнести в подарок на день рождения главному бухгалтеру? Чем удивить и как обрадовать самого важного финансиста на предприятии? Букет цветов увянет и выбросится. Коробка конфет съестся и забудется. А вот если изготовить шикарный торт из купюр – такой оригинальный подарок бухгалтеру вряд ли когда-то забудется. Его и разбирать-то будет жалко. А вот будут купюры сувенирными или же настоящими – решать вам.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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