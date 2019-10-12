Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Что подарить мужчине недорого и оригинально

14 октября – День защитника Украины Фото: Depositphotos

14 октября в Украине отмечают День защитника. И если вы хотите поздравить своего любимого мужчину, но пока не знаете, какой подарок выбрать, Сегодня.Lifestyle подготовили несколько интересных идей.

Отметим, что необязательно дарить мужчине дорогие подарки. Вы должны показать, что цените его, поэтому подарите что-то практичное, что соответствует его интересам.

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Идеи подарков на День защитника Украины 2019

Компрессионное белье . Современная одежда для тренировок станет лучшим презентом для молодого человека, так как она не только эффективно регулирует температуру тела, но и улучшает циркуляцию крови в мышцах. При этом если ваш мужчина обладает заметной мускулатурой, компрессионное белье выгодно подчеркнет его фигуру, став любимой одеждой для тренировок.

. Современная одежда для тренировок станет лучшим презентом для молодого человека, так как она не только эффективно регулирует температуру тела, но и улучшает циркуляцию крови в мышцах. При этом если ваш мужчина обладает заметной мускулатурой, компрессионное белье выгодно подчеркнет его фигуру, став любимой одеждой для тренировок. Фитнес-трекер . Это не только практичный помощник, который позволяет вести учет пройденных шагов и анализировать частоту сердцебиения в течение дня, а также модный аксессуар. Современные фитнес-трекеры давно выглядят как стильные часы, поэтому угодите мужчине в любом случае.

. Это не только практичный помощник, который позволяет вести учет пройденных шагов и анализировать частоту сердцебиения в течение дня, а также модный аксессуар. Современные фитнес-трекеры давно выглядят как стильные часы, поэтому угодите мужчине в любом случае. Рубашка, свитер, модное худи. Здесь и так понятно. Еще одна стильная рубашка или классный худи с актуальным принтом не помешает, чтобы ваш мужчина выглядел стильно.

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Хороший набор мужской косметики . Очень часто мужчины пренебрегают заботой о себе, а ведь их кожа также требует ежедневного очищения и правильного ухода. Поэтому не скупитесь, а выберите для любимого достойный по качеству косметический бренд.

. Очень часто мужчины пренебрегают заботой о себе, а ведь их кожа также требует ежедневного очищения и правильного ухода. Поэтому не скупитесь, а выберите для любимого достойный по качеству косметический бренд. Билет на концерт. Это прекрасный подарок, если ваш мужчина погряз в работе. Узнайте его любимого исполнителя или группу и немедленно отправляйтесь вместе с ним на концерт за эмоциями.

Это прекрасный подарок, если ваш мужчина погряз в работе. Узнайте его любимого исполнителя или группу и немедленно отправляйтесь вместе с ним на концерт за эмоциями. Книги. Всегда уместный презент. Мужчина оценит, что вы заботитесь о его интеллектуальном развитии. Также подойдет как хороший офисный подарок для мужчин-коллег на День защитника.

Всегда уместный презент. Мужчина оценит, что вы заботитесь о его интеллектуальном развитии. Также подойдет как хороший офисный подарок для мужчин-коллег на День защитника. Тайский массаж. Порадуйте своего мужчину приятным расслабляющим массажем, чтобы сохранить здоровье и поддержать тонус тела.

А если вы не успели приобрести подарок или у вашего мужчины все есть, не отчаивайтесь. Приготовьте ему на День защитника шикарный ужин! Мужчины очень любят и ценят сюрпризы, сделанные своими руками, а также всегда будут хотеть вкусно поесть.

Напомним, ранее мы писали, в чем разница праздников День защитника Украины и День украинского казачества.

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