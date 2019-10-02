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Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

Необычные, прикольные, бюджетные и символические подарки учителям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Лучший подарок учителю
Лучший подарок учителю
Фото: Depositphotos

Близится День учителя, который в 2019 году выпадает на воскресенье, 6 октября. Но не забудьте, что в учебных заведениях этот профессиональный праздник работников образования отмечается в последний рабочий день – т.е. в пятницу, 4 октября. Так что не пропустите поздравить любимых педагогов. Что же подарить на День учителя учителю? Читайте подсказки и полезные советы в нашей статье.

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Практичный подарок на День учителя

Не забывайте, что учителя – такие же обычные люди, как и мы с вами. Многие из них обрадуются подарочному сертификату в магазин полезных вещей. Это могут быть книги, посуда, предметы интерьера, косметика, парфюмерия, а также салоны. Пусть ваш любимый педагог сам выберет себе подарок в День учителя.

Какой сделать прикольный подарок учителю в праздник

Что подарить маме на День учителя
Что подарить маме на День учителя
Фото: Depositphotos

Самым популярным подарком для учителя считается букет цветов. Можно немного отойти от традиции, добавив креатива и юмора – идею букета оставить, а вот содержимое видоизменить. Пусть это будет, к примеру, овощной, фруктовый, конфетный или даже колбасный букетище. Порадуйте, посмешите, а заодно и накормите любимого учителя.

Какие придумать бюджетные подарки на День учителя

Символические подарки учителям
Символические подарки учителям
Фото: Depositphotos

Дарить учителю дорогой презент неуместно, ведь это часто смахивает на взятку и может обидеть педагога. А вот недорогой, но интересный, а главное полезный знак внимания на праздник будет очень кстати. К таковым относятся: всевозможные ручки, карандаши, блокноты, бумага – этого добра вечно не хватает, оно расходуется, ломается, теряется, да и сами дети часто приходят на занятия без запасной ручки или тетрадки. Так что можно подарить целую россыпь разнообразной канцелярии.

Что можно подарить учителю на память от класса в День учителя

Что подарить на День учителя от класса
Что подарить на День учителя от класса
Фото: Depositphotos

Вряд ли учитель когда-нибудь забудет свой любимый класс. Но все-таки можно сделать совершенно незабываемый и необычный подарок учителю в праздник. Поэкспериментируйте со своими фотографиями – фотошоп вам в помощь! Составьте интересные коллажи, придумайте прикольные сюжеты и смешные подписи к ним, и вместе посмейтесь над своим творчеством.

Что подарить учительнице начальных классов

Организация и выбор такого подарка учителю всецело ложится на плечи родителей. Организуйтесь, соберитесь и обдумайте, что может порадовать вашу первую учительницу. Оптимально сделать общий подарок вскладчину от всего класса – так вы сможете купить что-то ценное и качественное: украшение, предмет интерьера, гаджет. А ребятню приобщите, чтобы они сделали подарок своими руками, оформили стенгазету или подписали поздравительную открытку.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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