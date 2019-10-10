Что подарить подруге: ТОП-5 вариантов

Лучшие идеи подарков любимой подруге в праздник

Что подарить подруге Фото: Pixabay

Что подарить подруге в праздник? Читайте список лучших подарков для любимой подружки в нашей статье, и, возможно, эта информация натолкнет вас на правильную и удачную мысль о выборе презента.

Смотрите видео, о каких подарках мечтают украинки:

По идее, с выбором подарка для подруги у вас не должно возникнуть особых сложностей. Ведь на то вы и подруги, чтобы лучше остальных знать о всех желаниях и потребностях друг друга. Главный критерий правильного подарка – подумайте, о том, что же она сама себе хочет, чему больше всего удивится и порадуется? А еще ваш подарок для подружки должен быть практичным, полезным, символичным и позитивным.

Что подарить подруге: косметика и парфюмерия

Самый очевидный подарок для подружки – модный бренд помады, пополнение запаса туши или интересная новинка крема по уходу за кожей. Вам, как никому другому, должны быть известны все эти нюансы.

Что подарить подруге: украшения и аксессуары

Подружка недавно купила себе платье, и его как раз идеально украсит вот эта брошь. А ее сумка по цветовой гамме и текстуре будет хорошо сочетаться с таким вот шарфиком, не правда ли? А еще у нее часто мерзнут руки, и она обрадуется перчаткам.

Что подарить подруге: конфеты и пироженки

Вы с подружкой – страшные сладкоежки, но все время отказываете себе в этом удовольствии? Праздник – именно тот повод, когда можно уйти от условностей, соскочить на минутку с диеты и закрыть глаза на измерительные приборы вашей талии. Купите любимые конфеты или испеките торт и уничтожьте все это вместе за приятной беседой и рюмкой кофе.

Что подарить подруге: исполнение желаний

Сложно с выбором? Тогда пусть подруга сама решит, чего она хочет, а для этого презентуйте ей подарочный сертификат. К примеру, отправьте ее за подарком в салон красоты, спа, парфюмерный магазин, посудную лавку или отдел бытовой техники.

Что подарить подруге: приятные впечатления

Бюджетным вариантом станет подарок подруге, сделанный своими руками. Поделитесь с ней приятными эмоциями. У вас наверняка накопилось много событий, которые так классно вспоминать вместе. Сделайте коллаж из фоток подружки, оформите целый альбом с вашими общими впечатлениями – тут вы отдыхали летом, тут пили чай, а тут познакомились с таким прикольным парнем – помните? А еще можно смонтировать целый клип под ее любимую музыку. Такой недорогой по деньгам подарок станет для нее самым ценным по впечатлениям.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается Международный день девочек.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.