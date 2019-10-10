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Что подарить подруге: ТОП-5 вариантов

Лучшие идеи подарков любимой подруге в праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Что подарить подруге
Что подарить подруге
Фото: Pixabay

Что подарить подруге в праздник? Читайте список лучших подарков для любимой подружки в нашей статье, и, возможно, эта информация натолкнет вас на правильную и удачную мысль о выборе презента.

Смотрите видео, о каких подарках мечтают украинки:

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По идее, с выбором подарка для подруги у вас не должно возникнуть особых сложностей. Ведь на то вы и подруги, чтобы лучше остальных знать о всех желаниях и потребностях друг друга. Главный критерий правильного подарка – подумайте, о том, что же она сама себе хочет, чему больше всего удивится и порадуется? А еще ваш подарок для подружки должен быть практичным, полезным, символичным и позитивным.

  • Что подарить подруге: косметика и парфюмерия

Самый очевидный подарок для подружки – модный бренд помады, пополнение запаса туши или интересная новинка крема по уходу за кожей. Вам, как никому другому, должны быть известны все эти нюансы.

  • Что подарить подруге: украшения и аксессуары

Подружка недавно купила себе платье, и его как раз идеально украсит вот эта брошь. А ее сумка по цветовой гамме и текстуре будет хорошо сочетаться с таким вот шарфиком, не правда ли? А еще у нее часто мерзнут руки, и она обрадуется перчаткам.

  • Что подарить подруге: конфеты и пироженки

Вы с подружкой – страшные сладкоежки, но все время отказываете себе в этом удовольствии? Праздник – именно тот повод, когда можно уйти от условностей, соскочить на минутку с диеты и закрыть глаза на измерительные приборы вашей талии. Купите любимые конфеты или испеките торт и уничтожьте все это вместе за приятной беседой и рюмкой кофе.

  • Что подарить подруге: исполнение желаний

Сложно с выбором? Тогда пусть подруга сама решит, чего она хочет, а для этого презентуйте ей подарочный сертификат. К примеру, отправьте ее за подарком в салон красоты, спа, парфюмерный магазин, посудную лавку или отдел бытовой техники.

  • Что подарить подруге: приятные впечатления

Бюджетным вариантом станет подарок подруге, сделанный своими руками. Поделитесь с ней приятными эмоциями. У вас наверняка накопилось много событий, которые так классно вспоминать вместе. Сделайте коллаж из фоток подружки, оформите целый альбом с вашими общими впечатлениями – тут вы отдыхали летом, тут пили чай, а тут познакомились с таким прикольным парнем – помните? А еще можно смонтировать целый клип под ее любимую музыку. Такой недорогой по деньгам подарок станет для нее самым ценным по впечатлениям.

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