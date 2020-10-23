Что подарить водителю в машину: много интересных и полезных идей
В День автомобилиста-2020 подберите лучший подарок для водителей: друзей, коллег, шефа, мужа, парня, девушки
Близится очередной осенний праздник – День автомобилиста-2020, который в Украине ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В нынешнем году он приходится на 25-е число.
В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан с автотранспортом: это владельцы личных авто и профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, грузовиков, а также работники дорожно-транспортной отрасли.
Не забудьте поздравить своих знакомых автомобилистов и подготовьте им приятные презенты к празднику. Что можно подарить водителю – мужчине, женщине, другу, коллеге, шефу, чтобы ваш подарок был приятным, практичным, удобным и всегда под рукой? Интересные и креативные идеи подарков для автомобилистов читайте в нашей статье.
Что подарить водителю мужчине? Другу, знакомому, коллеге и просто хорошему человеку в качестве презента на День автомобилиста отлично подойдет символический и тематический подарок.
Водителю мужу, любимому человеку, парню при желании можно сделать подарок с упором на практичность, а не простой сувенир.
Шеф автомобилист по достоинству оценит брендовый подарок от коллектива – тут важна цена, статусность и презентабельность.
Большинство водителей девушек обрадуются разным гламурным штучкам и милашествам в свою машинку.
Итак, выбор подарков для автомобилистов велик и по функционалу, и по цене, и по значимости:
- обложки на автодокументы – от стильных до прикольных и всех форматов;
- брелок для ключей;
- подвеска в авто;
- держатель для мобильного;
- защита от солнца;
- дворники на стекла;
- коврики в салон;
- органайзер в багажник;
- чехол на руль;
- чехлы на сидения;
- спойлер на машину;
- набор гаечных ключей;
- автокомплект для инструментов на случай срочного ремонта;
- буксировочный трос;
- насос или компрессор;
- массажер на спинку сидения;
- пылесос для авто;
- щетка и скребок для стекол;
- чашки и термосы, которые работают от прикуривателя;
- флeшки, USB-адаптеры – также от прикуривателя;
- видеорегистратор;
- навигатор;
- магнитола;
- сигнализация;
- прикольные наклейки;
- приятный ароматизатор в салон;
- набор для пикника;
- сумка-холодильник;
- бутылка жидкости-незамерзайки;
- а также всевозможные сувениры.
Смотрите видео о грузовиках на батарейках:
Напомним, что в День автомобилиста, 25 октября, происходит переход на зимнее время-2020 в Украине. Также не забудьте, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное