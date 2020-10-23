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Что подарить водителю в машину: много интересных и полезных идей

Сегодня, 15:48

В День автомобилиста-2020 подберите лучший подарок для водителей: друзей, коллег, шефа, мужа, парня, девушки

Близится очередной осенний праздник – День автомобилиста-2020, который в Украине ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В нынешнем году он приходится на 25-е число.

Что подарить водителю
Что подарить водителю
Фото: Pexels

В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан с автотранспортом: это владельцы личных авто и профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, грузовиков, а также работники дорожно-транспортной отрасли.

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Не забудьте поздравить своих знакомых автомобилистов и подготовьте им приятные презенты к празднику. Что можно подарить водителю – мужчине, женщине, другу, коллеге, шефу, чтобы ваш подарок был приятным, практичным, удобным и всегда под рукой? Интересные и креативные идеи подарков для автомобилистов читайте в нашей статье.

Что подарить водителю мужчине? Другу, знакомому, коллеге и просто хорошему человеку в качестве презента на День автомобилиста отлично подойдет символический и тематический подарок.

Водителю мужу, любимому человеку, парню при желании можно сделать подарок с упором на практичность, а не простой сувенир.

Шеф автомобилист по достоинству оценит брендовый подарок от коллектива – тут важна цена, статусность и презентабельность.

Большинство водителей девушек обрадуются разным гламурным штучкам и милашествам в свою машинку.

Итак, выбор подарков для автомобилистов велик и по функционалу, и по цене, и по значимости:

  • обложки на автодокументы – от стильных до прикольных и всех форматов;
  • брелок для ключей;
  • подвеска в авто;
  • держатель для мобильного;
  • защита от солнца;
  • дворники на стекла;
  • коврики в салон;
  • органайзер в багажник;
  • чехол на руль;
  • чехлы на сидения;
  • спойлер на машину;
  • набор гаечных ключей;
  • автокомплект для инструментов на случай срочного ремонта;
  • буксировочный трос;
  • насос или компрессор;
  • массажер на спинку сидения;
  • пылесос для авто;
  • щетка и скребок для стекол;
  • чашки и термосы, которые работают от прикуривателя;
  • флeшки, USB-адаптеры – также от прикуривателя;
  • видеорегистратор;
  • навигатор;
  • магнитола;
  • сигнализация;
  • прикольные наклейки;
  • приятный ароматизатор в салон;
  • набор для пикника;
  • сумка-холодильник;
  • бутылка жидкости-незамерзайки;
  • а также всевозможные сувениры.

Смотрите видео о грузовиках на батарейках:

Напомним, что в День автомобилиста, 25 октября, происходит переход на зимнее время-2020 в Украине. Также не забудьте, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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