Что подарить водителю в машину: много интересных и полезных идей

В День автомобилиста-2020 подберите лучший подарок для водителей: друзей, коллег, шефа, мужа, парня, девушки

Близится очередной осенний праздник – День автомобилиста-2020, который в Украине ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В нынешнем году он приходится на 25-е число.

Что подарить водителю Фото: Pexels

В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан с автотранспортом: это владельцы личных авто и профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, грузовиков, а также работники дорожно-транспортной отрасли.

Не забудьте поздравить своих знакомых автомобилистов и подготовьте им приятные презенты к празднику. Что можно подарить водителю – мужчине, женщине, другу, коллеге, шефу, чтобы ваш подарок был приятным, практичным, удобным и всегда под рукой? Интересные и креативные идеи подарков для автомобилистов читайте в нашей статье.

Что подарить водителю мужчине? Другу, знакомому, коллеге и просто хорошему человеку в качестве презента на День автомобилиста отлично подойдет символический и тематический подарок.

Водителю мужу, любимому человеку, парню при желании можно сделать подарок с упором на практичность, а не простой сувенир.

Шеф автомобилист по достоинству оценит брендовый подарок от коллектива – тут важна цена, статусность и презентабельность.

Большинство водителей девушек обрадуются разным гламурным штучкам и милашествам в свою машинку.

Итак, выбор подарков для автомобилистов велик и по функционалу, и по цене, и по значимости:

обложки на автодокументы – от стильных до прикольных и всех форматов;

брелок для ключей;

подвеска в авто;

держатель для мобильного;

защита от солнца;

дворники на стекла;

коврики в салон;

органайзер в багажник;

чехол на руль;

чехлы на сидения;

спойлер на машину;

набор гаечных ключей;

автокомплект для инструментов на случай срочного ремонта;

буксировочный трос;

насос или компрессор;

массажер на спинку сидения;

пылесос для авто;

щетка и скребок для стекол;

чашки и термосы, которые работают от прикуривателя;

флeшки, USB-адаптеры – также от прикуривателя;

видеорегистратор;

навигатор;

магнитола;

сигнализация;

прикольные наклейки;

приятный ароматизатор в салон;

набор для пикника;

сумка-холодильник;

бутылка жидкости-незамерзайки;

а также всевозможные сувениры.

Смотрите видео о грузовиках на батарейках:

Напомним, что в День автомобилиста, 25 октября, происходит переход на зимнее время-2020 в Украине. Также не забудьте, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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