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Что подарить журналисту: ТОП-5 лучших идей

Обзор креативных подарков на День журналиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
День журналиста: поздравления и подарки
День журналиста: поздравления и подарки
Фото: Pixabay

Лучший подарок на День журналиста – это сенсация. А если серьезно, то на свой профессиональный праздник всем творческим личностям будет очень приятно получить душевное поздравление с Днем журналиста, внимание близких людей, а также всеобщее признание своего дела и таланта.

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

День журналиста 2019 в Украине отмечается завтра, 6 июня. Какой же подготовить интересный и креативный подарок журналисту, чтобы порадовать его в праздник? Читайте наши полезные советы.

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Что подарить на День журналиста для работы

День журналиста Украины
День журналиста Украины
Фото: Pixabay

Даже если у вашего друга или знакомого уже все есть для профессиональной деятельности, не опускайте руки. Ведь прогресс не стоит на месте. Микрофоны, диктофоны, фотоаппараты, наушники, средства связи и другие девайсы и гаджеты – на рынке постоянно появляются новые, более усовершенствованные и практичные модели. Тем более что старой технике, как известно, свойственно ломаться. Зато, беря в руки ваш подарок, журналист постоянно будет вас вспоминать.

Что подарить на День журналиста недорого

Если серьезная техника вам не по карману, подарите журналисту самую простую, но такую нужную в его работе канцелярию. Уж кто-кто, а журналист исписывает массу бумаги, тетрадей, ручек и карандашей.

Стильный подарок на День журналиста для имиджа

Подарок журналисту
Подарок журналисту
Фото: Pixabay

Постоянно находясь среди людей и у всех на виду, журналисту важно выглядеть презентабельно и стильно. Так что вы не ошибетесь с подарком, если подберете для его образа представительную вещь, которая придаст солидности и статусности. Выбор велик: это может быть стильная визитница, кожаная обложка для документов, красивый блокнот для записей, брендовая ручка и другая канцелярия.

Что подарить журналисту – символичный подарок

Если человек не спорит с эзотерикой и фен-шуем, удачным презентом в праздник для журналиста может послужить какой-то символ, который привлекает профессиональную удачу, деньги и успех. К примеру, денежное дерево, пирамидки, изображение орла или дракона. Также отличным символическим подарком, украшающим рабочее место журналиста, станет чернильница, перо, картина.

Приятный подарок журналисту для досуга

День журналиста в Украине: поздравления и подарки
День журналиста в Украине: поздравления и подарки
Фото: Pixabay

И наконец, отбросьте идею, что подарок обязательно должен быть сугубо профессиональным. Ваш друг – самый обыкновенный человек, со своими слабостями и предпочтениями. Что он любит, от чего придет в настоящий восторг? Пачка любимого чая, коробка еще более любимых конфет, свежий томик модного автора? Пусть ваш подарок принесет удовольствие и радость.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в июне 2019 года в Украине.

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