День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Как поздравить с днем ангела Анастасию в стихах и прозе

С днем ангела! Фото: Pexels

Сегодня, 4 января, свой день ангела отмечают все женщины по имени Анастасия в честь святой римской великомученицы Анастасии Узорешительницы, жившей в IV веке и принявшей мученическую смерть во время гонения на христиан. Святая Анастасия особо почитается у женщин, потому что она помогает легким родам.

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Не забудьте поздравить всех своих знакомых Насть с именинами, пожелать им всего наилучшего и отправить самые искренние и добрые слова в день ангела Анастасии.

Анастасия – значит "воскресение". Девушка с таким именем нежная, добрая, заботливая, бескорыстная. Окружающие любят и ценят ее, потому что она располагает к доверию и дружбе. При этом Анастасия бывает очень ранима и часто нуждается в защите.

В день ангела Анастасии мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, милые, радостные, светлые поздравления с именинами и днем ангела в стихах и прозе.

С днем ангела! Фото: Pexels

Красивые поздравления с днем ангела Анастасии

***

Наша Настя дорогая,

Поздравляем мы тебя.

Светлой радости желаем,

Будь веселой ты всегда!



Любим все тебя, Настюша,

Мы улыбку, звонкий смех.

Радуй, милая, сегодня

Ты настроем добрым всех!

День ангела Анастасии: короткие смс пожелания

***

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!



Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе

***

Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

С днем ангела! Фото: Pexels

Смс поздравление с именинами Анастасии

***

Хочу поздравить тебя, Настя,

В этот прекрасный день чудесный.

Сияют пусть глаза от счастья,

И станет жизнь веселой песней!

Красивые поздравления с днем ангела Анастасии в стихах

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.



Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

Эффектные поздравления Анастасии с именинами в прозе

***

Дорогая наша Настя! Природа наградила тебя таким разнообразием талантов! Желаем тебе всегда проявлять свою нежность и одновременно настойчивость, ласку и при этом твердость, чтобы добиться безусловного успеха в делах. Желаем тебе найти свою верную дорогу и чувствовать себя королевой своей жизни.

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