День ангела Марии: поздравления с именинами в картинках и открытках

День ангела отмечает Мария: поздравьте именинниц с праздником красивыми картинками

Поздравления с именинами Марии Фото: pexels.com

28 августа православные отмечают очень важный праздник Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Из-за этого, в некоторых регионах Украины, например, на Закарпатье, отмечают и день ангела Марии.

Имя Мария из древнееврейского означает "Горькая, любимая, упрямая". Другие формы имени Мария: Марья, Маша, Машка, Маруся, Марфа, Мася, Масяня, Маня, Маняша.

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Мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем ангела Марии в картинках и открытках.

Поздравления с днем ангела Марии в картинках и открытках:

С днем ангела Марии: поздравление с именинами красивые картинки Фото: klike.net

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания.

С днем ангела Марии Фото: klike.net

Мария, пусть твоё сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

С днем ангела Марии — поздравление в картинках Фото: klike.net

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

С днем ангела Марии — поздравление с именинами Фото: klike.net

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

С днем ангела Марии – поздравление с именинами в картинках Фото: klike.net

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Напомним, что ранее мы писали об Успении Пресвятой Богородицы 2019.

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