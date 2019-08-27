День ангела Марии: поздравления с именинами в картинках и открытках
День ангела отмечает Мария: поздравьте именинниц с праздником красивыми картинками
28 августа православные отмечают очень важный праздник Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Из-за этого, в некоторых регионах Украины, например, на Закарпатье, отмечают и день ангела Марии.
Имя Мария из древнееврейского означает "Горькая, любимая, упрямая". Другие формы имени Мария: Марья, Маша, Машка, Маруся, Марфа, Мася, Масяня, Маня, Маняша.
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Мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем ангела Марии в картинках и открытках.
Поздравления с днем ангела Марии в картинках и открытках:
Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания.
Мария, пусть твоё сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
Напомним, что ранее мы писали об Успении Пресвятой Богородицы 2019.
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