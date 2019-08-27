Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День ангела Марии: поздравления с именинами в картинках и открытках

День ангела отмечает Мария: поздравьте именинниц с праздником красивыми картинками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Поздравления с именинами Марии
Поздравления с именинами Марии
Фото: pexels.com

28 августа православные отмечают очень важный праздник Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Из-за этого, в некоторых регионах Украины, например, на Закарпатье, отмечают и день ангела Марии.

Имя Мария из древнееврейского означает "Горькая, любимая, упрямая". Другие формы имени Мария: Марья, Маша, Машка, Маруся, Марфа, Мася, Масяня, Маня, Маняша.

Смотрите видео, как украинские звезды отпраздновали Медовый Спас

Мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем ангела Марии в картинках и открытках.

Поздравления с днем ангела Марии в картинках и открытках:

С днем ангела Марии: поздравление с именинами красивые картинки
С днем ангела Марии: поздравление с именинами красивые картинки
Фото: klike.net

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания.

С днем ангела Марии
С днем ангела Марии
Фото: klike.net

Мария, пусть твоё сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

С днем ангела Марии — поздравление в картинках
С днем ангела Марии — поздравление в картинках
Фото: klike.net

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

С днем ангела Марии — поздравление с именинами
С днем ангела Марии — поздравление с именинами
Фото: klike.net

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

С днем ангела Марии – поздравление с именинами в картинках
С днем ангела Марии – поздравление с именинами в картинках
Фото: klike.net

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Напомним, что ранее мы писали об Успении Пресвятой Богородицы 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Именины Марии: поздравления с днем ангела в стихах и прозе Именины в августе 2019: кто и когда отмечает день ангела
праздник День рождения открытки именины Мария поздравления успение картинки Успение Пресвятой Богородицы проза день ангела
Реклама

Новости партнеров

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:57Шоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Вчера, 00:29Шоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

Новости партнеров

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей
Салат
Салат "Шамаханская царица"
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
9 самых крутых кондитеров в Instagram
9 самых крутых кондитеров в Instagram