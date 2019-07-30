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День ангела Марины 2019: поздравления, картинки и стихи

Сегодня День ангела отмечает Марина: поздравьте именинниц с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
День ангела Марины
День ангела Марины
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 июля, свой День ангела отмечает Марина по церковному календарю. Праздник установлен христианской церковью в честь святой великомученицы девы Марины Антиохийской. Она жила в ІІІ веке и ради веры во Христа подверглась мучениям и казни в возрасте 15 лет.

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В переводе с латинского имя Марина означает "морская". Девушки с таким именем обычно горделивы, красивы и умны, знают себе цену, способны подчинить эмоции рассудку.

Если у вас есть подруги и знакомые с таким красивым именем – Марина, Мариша, Мариночка, Мари, обязательно поздравьте их с именинами. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем ангела Марины в картинках, стихах, прозе и смс.

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Добрые поздравления с днем ангела Марины

***

Будь веселой, позитивной,
Кайф от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В чудный праздник принимай.

Никогда не огорчайся
И, смеясь, иди вперед,
Будет в жизни много счастья,
Пусть тебе всегда везет!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Марине с днем ангела в прозе

***

Марина, поздравляю с днем ангела! Желаю веселого настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

Душевные поздравления с днем ангела Марине в стихах

***

Спешу поздравить я тебя, Марина,
И пожелать удачи и добра,
Чтоб чаша жизни не наполовину,
А до краев наполнена была.

Чтоб жить тебе и весело, и бурно,
Любить тебе – всерьез и навсегда.
И даже если будет в жизни трудно,
Чтоб ты сумела все и все смогла!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Марины

***

Марина, в имени твоем
Шум моря, ласковый прибой.
И в этот день мы говорим:
Как же нам повезло с тобой!

Пусть жизнь тебе вернет сполна
Всю доброту твою и свет.
Накроет счастья пусть волна,
Оберегая от всех бед!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем ангела Марины своими словами

***

Замечательная и любимая Мариночка, поздравляю тебя с именинами. Я желаю тебе прекрасного настроения и чудесного самочувствия, доброй сказки в жизни и великих побед, искренних людей на пути и большой удачи, отличного здоровья и стабильного благосостояния.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июле 2019 по дням.

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