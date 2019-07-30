День ангела Марины 2019: поздравления, картинки и стихи

Сегодня День ангела отмечает Марина: поздравьте именинниц с праздником

День ангела Марины Фото: Pixabay

Сегодня, 30 июля, свой День ангела отмечает Марина по церковному календарю. Праздник установлен христианской церковью в честь святой великомученицы девы Марины Антиохийской. Она жила в ІІІ веке и ради веры во Христа подверглась мучениям и казни в возрасте 15 лет.

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В переводе с латинского имя Марина означает "морская". Девушки с таким именем обычно горделивы, красивы и умны, знают себе цену, способны подчинить эмоции рассудку.

Если у вас есть подруги и знакомые с таким красивым именем – Марина, Мариша, Мариночка, Мари, обязательно поздравьте их с именинами. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем ангела Марины в картинках, стихах, прозе и смс.

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Добрые поздравления с днем ангела Марины

***

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай.



Никогда не огорчайся

И, смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Пусть тебе всегда везет!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Марине с днем ангела в прозе

***

Марина, поздравляю с днем ангела! Желаю веселого настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

Душевные поздравления с днем ангела Марине в стихах

***

Спешу поздравить я тебя, Марина,

И пожелать удачи и добра,

Чтоб чаша жизни не наполовину,

А до краев наполнена была.



Чтоб жить тебе и весело, и бурно,

Любить тебе – всерьез и навсегда.

И даже если будет в жизни трудно,

Чтоб ты сумела все и все смогла!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Марины

***

Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в этот день мы говорим:

Как же нам повезло с тобой!



Пусть жизнь тебе вернет сполна

Всю доброту твою и свет.

Накроет счастья пусть волна,

Оберегая от всех бед!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем ангела Марины своими словами

***

Замечательная и любимая Мариночка, поздравляю тебя с именинами. Я желаю тебе прекрасного настроения и чудесного самочувствия, доброй сказки в жизни и великих побед, искренних людей на пути и большой удачи, отличного здоровья и стабильного благосостояния.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июле 2019 по дням.

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