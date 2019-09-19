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День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

В День ангела Михаила 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:57
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

19 сентября свой День ангела празднует Михаил. Этот день приурочен удивительному и светлому празднику – Михайлову Чуду Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

В день ангела Михаила отправляйте всем Мишкам, Мишуткам, Мишенькам и Михаилам самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с днем ангела в стихах и прозе.

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Добрые поздравления с именинами Михаила в стихах

***

Я желаю, чтоб в достатке
И в любви всегда ты жил,
Пусть везет тебе по жизни,
Будь счастливым, Михаил.

Раскрывай свои таланты,
Верь в удачу и судьбу,
Ловко все решай задачи,
Помни — завтра быть добру.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе

***

С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

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Веселые поздравления с именинами Михаилу в стихах

***

Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила

***

Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.

Именины Михаила: философские поздравления в прозе

***

Наш дорогой и любимый Михаил, с именинами! Мы желаем тебе всегда быть мужественным человеком с неиссякаемой энергией, мощной силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не уступай трудностям, а твоя целеустремленность и решительность помогут справиться с любой житейской задачей. Желаем к любому делу подходить ответственно и позитивно, и тогда у тебя все получится.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2019 года в Украине.

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