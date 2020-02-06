День ангела Оксаны: яркие открытки и красивые поздравления

Подборка поздравлений с днем ангела Оксаны, Ксении

День ангела Оксаны, Ксении Фото: Pexels

6 февраля все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают день ангела. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые и милые поздравления в стихах, картинках и коротких смс с именинами Оксаны.

Поздравления с днем ангела Оксаны: открытки

С днем Оксаны! Фото: fresh-cards.ru С днем Оксаны! Фото: fresh-cards.ru С днем Оксаны! Фото: fresh-cards.ru С днем Оксаны! Фото: fresh-cards.ru С днем Оксаны! Фото: fresh-cards.ru 1/5

С днем Оксаны: красивые стихи

***

С чудным праздником, Оксана,

Я желаю тебе быть

Милой и веселой самой,

Дружбу всюду заводить.



Чтоб тобою восхищались

И скучали по тебе,

Чтобы чаще улыбалась

Жизни, а она — тебе.

***

Оксана, Ксюша, Ксения,

Всегда во всем успешна.

Красива, очень женственна

И любит дарить нежность.



Оксана, благ желаем

И женского везения.

Желаний исполнения,

Удачи и терпения!



Будь женщиной-загадкой

Такой, как тебя знаем.

И лучик солнца яркий

Пусть путь твой освещает!

***

Поздравленья рвутся сами

Говориться для Оксаны!

Ну и пусть, скажу, конечно:

Оставайтесь юной вечно,

Пусть в глазах сияют звезды,

Спеют пусть улыбок гроздья,

И прекрасен будет лик,

Словно у принцесс из книг!

С днем ангела Оксаны Фото: fresh-cards.ru

Поздравления с днем Оксаны: короткие смс

***

Оксана, дорогая, поздравляю тебя от всей души! Хочу пожелать блестящих перспектив, жизненного вдохновения и необыкновенного счастья и светлых надежд.

***

Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем благих целей, прекрасных возможностей, веселых друзей и крепкой любви родных, благополучия в доме и отрады в душе.

***

От чистого сердца поздравляю с радостным и светлым днем милую Оксану. Желаю счастливых историй в жизни, увлекательных путешествий, сказочных событий и радостных эмоций.

Напомним, сегодня, 6 февраля, православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. Чем известна святая, о чем молятся Ксении и о чем просят женскую заступницу, читайте в нашей статье.

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