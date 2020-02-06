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День ангела Оксаны: яркие открытки и красивые поздравления

Подборка поздравлений с днем ангела Оксаны, Ксении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
День ангела Оксаны, Ксении
День ангела Оксаны, Ксении
Фото: Pexels

6 февраля все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают день ангела. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые и милые поздравления в стихах, картинках и коротких смс с именинами Оксаны.

Поздравления с днем ангела Оксаны: открытки

С днем Оксаны!
Фото: fresh-cards.ru
С днем Оксаны!
Фото: fresh-cards.ru
С днем Оксаны!
Фото: fresh-cards.ru
С днем Оксаны!
Фото: fresh-cards.ru
С днем Оксаны!
Фото: fresh-cards.ru
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С днем Оксаны: красивые стихи

***

С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.

Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она — тебе.

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***

Оксана, Ксюша, Ксения,
Всегда во всем успешна.
Красива, очень женственна
И любит дарить нежность.

Оксана, благ желаем
И женского везения.
Желаний исполнения,
Удачи и терпения!

Будь женщиной-загадкой
Такой, как тебя знаем.
И лучик солнца яркий
Пусть путь твой освещает!

***

Поздравленья рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,
Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!

С днем ангела Оксаны
С днем ангела Оксаны
Фото: fresh-cards.ru

Поздравления с днем Оксаны: короткие смс

***

Оксана, дорогая, поздравляю тебя от всей души! Хочу пожелать блестящих перспектив, жизненного вдохновения и необыкновенного счастья и светлых надежд.

***

Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем благих целей, прекрасных возможностей, веселых друзей и крепкой любви родных, благополучия в доме и отрады в душе.

***

От чистого сердца поздравляю с радостным и светлым днем милую Оксану. Желаю счастливых историй в жизни, увлекательных путешествий, сказочных событий и радостных эмоций.

Напомним, сегодня, 6 февраля, православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. Чем известна святая, о чем молятся Ксении и о чем просят женскую заступницу, читайте в нашей статье.

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