День ангела Оксаны: яркие открытки и красивые поздравления
Подборка поздравлений с днем ангела Оксаны, Ксении
6 февраля все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают день ангела. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые и милые поздравления в стихах, картинках и коротких смс с именинами Оксаны.
Поздравления с днем ангела Оксаны: открытки
С днем Оксаны: красивые стихи
***
С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.
Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она — тебе.
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Оксана, Ксюша, Ксения,
Всегда во всем успешна.
Красива, очень женственна
И любит дарить нежность.
Оксана, благ желаем
И женского везения.
Желаний исполнения,
Удачи и терпения!
Будь женщиной-загадкой
Такой, как тебя знаем.
И лучик солнца яркий
Пусть путь твой освещает!
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Поздравленья рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,
Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!
Поздравления с днем Оксаны: короткие смс
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Оксана, дорогая, поздравляю тебя от всей души! Хочу пожелать блестящих перспектив, жизненного вдохновения и необыкновенного счастья и светлых надежд.
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Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем благих целей, прекрасных возможностей, веселых друзей и крепкой любви родных, благополучия в доме и отрады в душе.
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От чистого сердца поздравляю с радостным и светлым днем милую Оксану. Желаю счастливых историй в жизни, увлекательных путешествий, сказочных событий и радостных эмоций.
Напомним, сегодня, 6 февраля, православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. Чем известна святая, о чем молятся Ксении и о чем просят женскую заступницу, читайте в нашей статье.
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