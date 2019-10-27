День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Поздравьте с Днем автомобилиста родных и друзей и отправляйте им лучшие пожелания

С Днем автомобилиста! Фото: Pixabay

Отправляйте всем своим родным и друзьям красивые, прикольные и позитивные поздравления в День автомобилиста, который мы отмечаем уже в это воскресенье, 27 октября. Не забудьте поздравить с праздником всех любителей и профессионалов своего дела. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем автомобилиста с красивыми открытками, картинками, пожеланиями, стихами и смс.

Смотрите видео о нерастаможенных авто:

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Душевное поздравление с Днем автомобилиста

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Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником сегодня вас!



Пусть машина не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца – при любой погоде

И назло любым ветрам!



Мира, счастья, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат

И горит зеленый свет.

Лучшие картинки и стихи в День автомобилиста Фото: bonnycards

Милые пожелания в День автомобилиста своими словами

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Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в маршрутах не было бездорожья, желаю полного спокойствия и уверенности за рулем, успеха в делах и везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой и пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

Поздравления с Днем автомобилиста: картинки и пожелания Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем автомобилиста в стихах

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Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный забудет усталость,

Пусть Ангел отводит любую опасность,

Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда,

Всегда достигают всех целей маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Красивые открытки и поздравления в День автомобилиста Фото: bonnycards

Поздравления с Днем автомобилиста короткие

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С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

И чтоб любимая машина

Меньше кушала бензина!

С Днем автомобилиста 2019! Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем автомобилиста в прозе

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Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть твоя машина никогда не ломается и всегда будет на ходу. Пусть повороты в твоей жизни будут только в лучшую сторону. Пусть за рулем будет уверенность, а в любой поездке присутствует успех. Пусть на любой дороге тебе встречается удача и счастье.

Поздравления с днем автомобилиста: открытки и стихи Фото: bonnycards

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные

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Рано утром, спозаранку

Ты садишься за баранку,

Нажимаешь на педаль,

И авто несется вдаль!



Пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой,

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Напомним, в этот же день, 27 октября, происходит переход на зимнее время 2019 в Украине.

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