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День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Поздравьте с Днем автомобилиста родных и друзей и отправляйте им лучшие пожелания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
С Днем автомобилиста!
С Днем автомобилиста!
Фото: Pixabay

Отправляйте всем своим родным и друзьям красивые, прикольные и позитивные поздравления в День автомобилиста, который мы отмечаем уже в это воскресенье, 27 октября. Не забудьте поздравить с праздником всех любителей и профессионалов своего дела. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем автомобилиста с красивыми открытками, картинками, пожеланиями, стихами и смс.

Смотрите видео о нерастаможенных авто:

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Душевное поздравление с Днем автомобилиста

***

Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником сегодня вас!

Пусть машина не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца – при любой погоде
И назло любым ветрам!

Мира, счастья, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат
И горит зеленый свет.

Лучшие картинки и стихи в День автомобилиста
Лучшие картинки и стихи в День автомобилиста
Фото: bonnycards

Милые пожелания в День автомобилиста своими словами

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в маршрутах не было бездорожья, желаю полного спокойствия и уверенности за рулем, успеха в делах и везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой и пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

Поздравления с Днем автомобилиста: картинки и пожелания
Поздравления с Днем автомобилиста: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем автомобилиста в стихах

***

Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный забудет усталость,
Пусть Ангел отводит любую опасность,
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда,
Всегда достигают всех целей маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!

Красивые открытки и поздравления в День автомобилиста
Красивые открытки и поздравления в День автомобилиста
Фото: bonnycards

Поздравления с Днем автомобилиста короткие

***

С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
И чтоб любимая машина
Меньше кушала бензина!

С Днем автомобилиста 2019!
С Днем автомобилиста 2019!
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем автомобилиста в прозе

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть твоя машина никогда не ломается и всегда будет на ходу. Пусть повороты в твоей жизни будут только в лучшую сторону. Пусть за рулем будет уверенность, а в любой поездке присутствует успех. Пусть на любой дороге тебе встречается удача и счастье.

Поздравления с днем автомобилиста: открытки и стихи
Поздравления с днем автомобилиста: открытки и стихи
Фото: bonnycards

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные

***

Рано утром, спозаранку
Ты садишься за баранку,
Нажимаешь на педаль,
И авто несется вдаль!

Пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой,
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Напомним, в этот же день, 27 октября, происходит переход на зимнее время 2019 в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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